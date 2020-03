ได้เติมเต็มฝัน! แฟนบอลอาแย็กซ์ป่วยโรคมะเร็งเสียชีวิตแล้ว

โยปี เวอร์สเตเก้น แฟนบอลตัวยงของ อาแย็กซ์ อัมสเตอร์ดัม ที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งและได้รับจดหมายให้กำลังใจมากมายจากแฟนบอลด้วยกัน รวมถึงเสื้อจาก เวอร์จิล ฟาน ไดค์ เสียชีวติแล้ว

แฟนพันธุ์แทัทีมอาแย็กซ์วัย 63 ปีถูกพบเป็นมะเร็งปอดซึ่งอยู่ในระยะขั้นรุนแรง และเขาได้ตั้งปนิธานก่อนเสียชีวิตว่าเขาอยากได้จดหมายจากแฟนอาแย็กซ์ด้วยกันมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเฉพาะนักเตะคนโปรดของเขาอย่าง ดาวี คลาสเซน และ เวอร์จิล ฟาน ไดค์

โดย เมื่อ ฟาน ไดค์ ทราบเรื่องก็ได้ส่งเสื้อพร้อมลายเซ็น พร้อมคำอวยพร "แด่ โยปี นี่คือเซอร์ไพรซ์เล็กๆจากผม!" ให้แก่เจ้าตัวเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยนอกจากนี้ โยปี ยังได้ถูกเชิญไปชมการแข่งขันเกมคู่ระหว่าง อาแย็กซ์ กับ พีเอสวี เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเช่นกัน ก่อนที่ล่าสุดเจ้าตัวจะจากไปเมื่อค่ำของวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

Terminally ill Ajax fan Jopie Verstegen asked supporters for cards and letters to fill the church where his funeral will take place.



