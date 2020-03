ได้ยากกว่าแชมป์โลก! โรนัลดินโญชนะเลิศฟุตซอลคุกปารากวัย

โรนัลดินโญ ตำนานแนวรุกทีมชาติบราซิล พาทีมคว้าแชมป์ฟุตซอลในเรือนจำ ระหว่างที่เจ้าตัวถูกจำคุกอยู่ในประเทศปารากวัย

อดีตจอมทัพบาร์เซโลนาและพี่ชาย ถูกตัดสินจำคุกในเมืองอาซุนซิออน ประเทศปารากวัย หลังถูกจับกุมในข้อหาพกพาสปอร์ตปลอมเป็นความผิดร้ายแรง และปฏิเสธการประกันตัวเนื่องจากเกรงว่าเขาจะหลบหนีออกนอกประเทศ

โดย โรนัลดินโญยังไว้ลายยอดนักเตะแข้งทองโดยมีรายงานว่าเขาเดินเล่นอยู่ข้าง ๆ สนามก่อนโดนเพื่อนร่วมเรือนจำยุให้เขาโชว์ทักษะให้ทุกคนได้ชม ก่อนเจ้าตัวตัดสินใจลงเล่นในการแข่งขันฟุตซอลในเรือนจำ พร้อมทำ 5 ประตู 6 แอสซิสต์ พาทีมถล่มเอาชนะไป 11-2 คว้าแชมป์ฟุตซอลเรือนจำพร้อมหมูหันหนัก 16 กิโลกรัมไปครอง

🇧🇷 Ronaldinho is playing football in jail and he's running the show by doing some tricks and flicks. This is like FIFA street in real life. 😲 pic.twitter.com/8tmXlgaW46