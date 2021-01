ได้ที่ลง! คางาวะโยกซบพีเอโอเคไม่มีค่าตัว

ชินจิ คางาวะ แนวรุกชาวญี่ปุ่น เซ็นสัญญาเปิดตัวกับ พีเอโอเค เทสซาโลนิกิ อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วแบบไม่มีค่าตัว

ดาวเตะชาวญี่ปุ่นไร้ต้นสังกัดนับตั้งแต่เขาแยกทางกับ เรอัล ซาราโกซา เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ก่อนล่าสุดเขาจะตอบรับข้อเสนอจากสโมสรแดนเทพนิยายในวันนี้

โดยหลังจากผ่านการตรวจร่างกาย คางาวะ เปิดตัวเป็นสมาชิกใหม่กับ พีเอโอเค เรียบร้อยแล้วพร้อมเซ็นสัญญา 18 เดือนกับสโมสร

ทั้งนี้ คางาวะเคยค้าแข้งกับ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์, แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, เบซิคตัส และซาราโกซา พร้อมผ่านการคว้าแชมป์บุนเดสลีกาและพรีเมียร์ลีกมาแล้ว

香川真司がここにいる。真司、PAOKファミリーへようこそ!

