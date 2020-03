ได้ข้อสรุป! โอลิมปิกประกาศวันแข่งใหม่ 23 ก.ค. 2021

โอลิมปิกเกมส์ 2020 ที่กรุงโตเกียว ประกาศฤกษ์แข่งขันใหม่เป็นวันที่ 23 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม ในปี 2021

โดยตอนแรก การแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนที่ญี่ปุ่น จะถูกจัดในวันที่ 24 กรกฎาคมปีนี้ แต่ต้องถูกเลื่อนออกไป เนื่องจากปัญหาการระบาดของ โควิด-19

ล่าสุด ฝ่ายจัดการแข่งขันของญี่ปุ่น และ คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ได้หารือกันเมื่อวันที่ 30 มีนาคม โดยมีมติเห็นชอบให้มีพิธีเปิดในวันที่ 23 กรกฎาคม และพิธีปิดในวันที่ 8 สิงหาคมปี 2021

IOC, IPC, Tokyo 2020 Organising Committee and Tokyo Metropolitan Government announce new dates for the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 https://t.co/QITtT5dcl8 pic.twitter.com/DHi4u74ZXa