ไขข้อข้องใจ : อะไรคือ SPQR? ทำไมโรมาไม่สวมเสื้อปักหน้าอกสปอนเซอร์?

ทีมหมาป่าแห่งโรมแยกทางกับสปอนเซอร์บนหน้าอกของตัวเอง DigitalBits และใช้ตัวอักษร SPQR แทน ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?

โรมาตัดสินใจแยกทางกับสปอนเซอร์หลักบนหน้าอกเสื้อของตัวเองอย่าง DigitalBits เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา หลังจากปรากฏว่าพวกเขาไม่จ่ายเงินทั้งทีมหมาป่าแห่งโรม รวมถึงอินเตอร์ มิลาน ที่ต่างเป็นสปอนเซอร์ด้วยกันทั้งคู่

ทีมจัลโลรอสซีตัดสินใจยกเลิกสัญญา หลังจากที่บริษัทไม่ได้จ่ายเงินตามกำหนดเมื่อวันที่ 31 มีนาคม ตามรายงานจาก Il Tempo.

ทำไมโรมาถึงสวมเสื้อปัก SPQR?

ในขณะที่อินเตอร์ มิลาน เลือกที่จะสวมเสื้อโดยไม่มีการปักอะไรบนหน้าอก ทางโรมากลับเลือกจะแทนที่โลโก้สปอนเซอร์ด้วยตัวอักษร SPQR ซึ่งเป็นตัวย่อของประโยคโรมัน Senatus PopulusQue Romanus ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่า สภาสูงสุดและประชาชนแห่งโรม (the Senate and the People of Rome)

Getty

Getty/GOAL

โรมาจะสวมเสื้อ SPQR ไปอีกนานแค่ไหน?

แม้จะดูเป็นเรื่องดีที่ทางสโมสรตัดสินใจสวมเสื้อที่มีตัวอักษรสื่อความหมายถึงบ้านเกิดของตัวเอง แต่สัญลักษณ์ SPQR น่าจะอยู่กับสโมสรไปจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้เท่านั้น เนื่องจากพวกเขาจะมองหาสปอนเซอร์บนหน้าอกรายใหม่สำหรับฤดูกาล 2023-24 ค่อนข้างแน่

ทั้งนี้ โรมาเพิ่งพ่ายในการดวลจุดโทษต่อเซบีญาในรอบชิงชนะเลิศ ยูโรป้าลีก และเป็นความพ่ายแพ้ในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลยุโรปครั้งแรกของโจเซ มูรินโญ ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา