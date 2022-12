ไขข้อข้องใจ : ทำไม VAR ถึงให้ประตูญี่ปุ่น ทั้งที่บอลอยู่นอกสนาม

ประตูชัยของทีมชาติญี่ปุ่นยังเป็นที่ถกเถียงว่าทำไม VAR ถึงตัดสินว่าเป็นประตู ทั้งที่ดูเหมือนว่าบอลออกจากเส้นไปแล้ว นี่คือเหตุผล

เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น?

นาทีที่ 51 ของการแข่งขัน ริสึ โดอัน ไหลบอลทางกราบขวาลึกไปเสาไกลให้ คาโอรุ มิโตมะ ล้มตัวตวัดบอลเข้ากลางต่อให้ อาโอะ ทานากะ ชาร์จจ่อๆ ตุงตาข่ายเป็นประตูขึ้นนำ 2-1

อย่างไรก็ตาม ตอนแรกผู้ตัดสินไม่ให้เป็นประตูเพราะมองว่าลูกบอลออกเส้นหลังไปแล้ว แต่หลังจากเช็ค VAR อยู่นาน ในที่สุดผู้ตัดสินก็ให้เป็นประตู ส่งผลให้ยอดทีมแห่งเอเชียเป็นฝ่ายชนะและเข้ารอบด้วยตำแหน่งแชมป์กลุ่ม ขณะที่ยักษ์ใหญ่อย่าง เยอรมัน ต้องตกรอบด้วยผลต่างประตูได้เสียที่เป็นรองสเปน

In the blink of an eye, Japan turn things around! 🫣



Did it cross the line though...? 👀#ITVFootball | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Y8C5FdBSVK — ITV Football (@itvfootball) December 1, 2022

After a VAR check this was confirmed as a goal for Japan 🇯🇵 pic.twitter.com/WDmJ1QJAdc — FOX Soccer (@FOXSoccer) December 1, 2022

ทำไมลูกนี้ถึงเป็นประตู?

เป็นเรื่องยากมากหากมองจากการถ่ายทอดสดที่จะตัดสินว่าลูกบอลออกเส้นหลังไปแล้วหรือยัง ซึ่งดูจากมุมกล้องถ่ายทอดสดหลายคนอาจคิดว่าลูกบอลออกไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม หลังจากเช็ค VAR และมุมมองอื่นที่ FIFA ไม่ได้เปิดเผย ทำให้ทีมงาน VAR สรุปได้ว่าลูกบอลยังไม่หลุดออกจากเส้นหลังไปแบบเต็มใบ ซึ่งถือว่า "บอลยังไม่ออก" ตามกฎของ FIFA นั่นเอง

แม้ว่าผู้ตัดสินและผู้ตัดสินจากห้อง VAR จะยืนยันว่าเป็นประตู แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่จะเป็นหนึ่งในประตูที่ยังมีหลายคนกังขามากที่สุดในฟุตบอลโลกครั้งนี้

Top down and in play by the smallest of margins. pic.twitter.com/JGKeIt7DtS — Chris Williams (@Chris78Williams) December 1, 2022

รอบต่อไปของทีมชาติญี่ปุ่น

จากประตูดังกล่าวทำให้ ญี่ปุ่น ผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่ม โดยจะเข้าไปพบกับ โครเอเชีย ขณะที่รองแชมป์กลุ่มอย่าง สเปน จะพบกับ โมร็อกโก