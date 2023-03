ไขข้อข้องใจ : ทำไม 'โจฮานา' จึงถูกไล่ออก แม้ไม่ใช่จังหวะฟาล์วในเกมเมืองทองดับเทโร

แนวรุกกิเลนผยอง ถูกผู้ตัดสินคาดโทษด้วยการแจกใบเหลืองที่สองเป็นใบแดงไล่ออกจากสนาม จากกรณีที่ไม่ยอมออกไปปฐมพยาบาลนอกสนาม แม้กรรมการจะเป่าหยุดเกมให้แล้ว

เอริค โจฮานา โอม็องดี แนวรุกเมืองทอง ยูไนเต็ด ถูกผู้ตัดสิน ต่อพงษ์ สมสิงห์ ควักใบเหลืองที่สองเป็นใบแดงไล่ออกจากสนาม ท่ามกลางความงงงวยของแฟนบอลในธันเดอร์โดม สเตเดียม ในเกมรีโว่ ไทยลีก 2022/23 นัดที่ 23 เกมที่เปิดบ้านเชือด โปลิศ เทโร เอฟซี 1-0 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566

ในเกมดังกล่าว เอริค โจฮานา ถูกคาดโทษใบเหลือง (ใบแรก) เป็นคนแรกของเกมตั้งแต่นาทีที่ 38 โดยเหตุการณ์ที่ทำให้แฟนบอลข้องใจเกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมนาทีที่ 88 เมื่อตัวรุกทีมชาติเคนยาปะทะกับ เอกชัย สำเร แนวรับทีมเยือน แต่ว่าผู้ตัดสินที่ 1 อย่าง ต่อพงษ์ สมสิงห์ ไม่ได้เป่าให้เป็นจังหวะฟาล์วแต่อย่างใด

อย่างไรก็ดี เอริค โจฮานา มีอาการบาดเจ็บจากการปะทะช็อตนั้นจนล้มลงไปกองกับพื้น นั่นทำให้เปาต่อพงษ์ สมสิงห์ เป่าหยุดเกม เพื่อให้ทีมแพทย์และทีมงานปฐมพยาบาลเข้ามาดูอาการโจฮานา

หลังจากปฐมพยาบาลเสร็จแล้ว เอริค โจฮานา สามารถลุกขึ้นมาเล่นต่อได้ แต่กลับถูก ต่อพงษ์ สมสิงห์ แจกใบเหลืองที่สองเป็นใบแดงไล่ออกจากสนาม ทำให้เมืองทอง ยูไนเต็ด เหลือ 10 คน

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ เอริค โจฮานา, เพื่อนร่วมทีม และทีมงานสตาฟฟ์ของเมืองทอง เกิดความสงสัยว่าเพราะเหตุใดจึงกลายเป็นการไล่ออก

โดยกฎ Laws of the Game 2022/23 (Law 5 The Referee) ในหัวข้อ "การบาดเจ็บ (Injuries)" ระบุว่า

"หากผู้ตัดสินอนุญาตให้แพทย์และ/หรือพลเปลเข้าไปในสนาม ผู้เล่นต้องออกจากสนาม โดยอาจจะขึ้นเปลหรือเดินออกก็ได้ ผู้เล่นที่ไม่ปฏิบัติตามจะต้องได้รับกการคาดโทษสำหรับการประพฤติตนอย่างไม่มีน้ำใจนักกีฬา (Unsporting behaviour)"

กล่าวคือ ผู้ตัดสินต่อพงษ์ สมสิงห์ คาดโทษใบเหลืองที่สองให้โจฮานา เป็นเพราะเจ้าตัวไม่ได้ออกไปนอกสนามหลังปฐมพยาบาลเสร็จสิ้น เนื่องจากผู้ตัดสินได้อนุญาตให้แพทย์เข้ามาปฐมพยาบาลในสนามแล้ว ซึ่งตามกฎ โจฮานา ต้องออกไปนอกสนามก่อนและได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสินจึงจะกลับลงสู่สนามได้

สำหรับ เอริค โจฮานา ลงสนามช่วยเมืองทอง ยูไนเต็ด ในเกมรีโว่ ไทยลีก 2022/23 ไปแล้ว 19 เกม ยิงได้ 9 ประตู โดยปัจจุบัน กิเลนผยอง ชนะคู่แข่งมาแล้ว 4 เกมติด มี 35 คะแนน ขยับขึ้นมารั้งอันดับ 4 ชั่วคราว