ไขข้อข้องใจ : ทำไมอาร์เจนตินาไม่แซงบราซิลขึ้นอันดับหนึ่งฟีฟ่า แรงกิ้ง

Argentina may have savoured World Cup glory at Qatar 2022, but they remain stuck behind arch-rivals Brazil in the latest FIFA world rankings.

ลิโอเนล เมสซี พา อาร์เจนตินา ผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก 2022 แชมป์สมัยแรกนับตั้งแต่ปี 1986 ที่พวกเขารอคอยมาอย่างเนิ่นนาน ทว่าแม้จะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้สำเร็จแต่ทว่าพวกเขายังไม่สามารถแซงหน้าทีมชาติบราซิล คู่ปรับร่วมทวีปขึ้นอันดับหนึ่งในฟีฟ่า แรงกิ้งได้สำเร็จ แม้ทีมเซเลเซาจะโบกมือลาตั้งแต่รอบ 8 ทีมสุดท้ายด้วยน้ำมือทีมชาติโครเอเชีย ทำไมบราซิลยังรั้งอันดับหนึ่งฟีฟ่าแรงกิ้ง ในปี 2021 ฟีฟ่าได้เผยอัลกอริทึมที่ใช้จัดอันดับแรงกิ้งในระบบ The Elo method นับคะแนนจากทุกเกมที่จัดขึ้นโดยฟีฟ่า แทนที่การนับแบบคะแนนเฉลี่ย โดยให้ความสำคัญกับเกมอุ่นเครื่องน้อยลง และเน้นไปที่ทัวร์นาเมนต์มากยิ่งขึ้น กฎใหม่ของฟีฟ่าชี้ว่าการเอาชนะในเกม 90 นาทีนั้นสมควรที่จะได้คะแนนมากกว่าการยื้อไปถึงช่วงทดเวลาพิเศษหรือการดวลจุดโทษ ซึ่ง อาร์เจนตินา เอาชนะการดวลจุดโทษสองครั้งในกาตาร์ นอกจากนี้พวกเขายังพ่ายในเกมนัดเปิดสนามให้กับ ซาอุดิอาระเบีย ที่มีแรงกิ้งต่ำกว่าตรงนี้ทำให้พวกเขาโดนหักมากถึง 39 แต้ม ขณะที่ บราซิล ที่มีแรงกิ้งเป็นอันดับหนึ่งก่อนเริ่มฟุตบอลโลก เอาชนะได้สามเกมและแพ้สองเกมในฟุตบอลโลก พวกเขาคงโดน อาร์เจนตินา แซงไปแล้วถ้าหากทัพฟ้าขาวเอาชนะเกมได้ใน 90 นาทีจากสองเกมของพวกเขาที่ลากไปถึงการดวลจุดโทษ อีกทั้งไม่มีแต้มพิเศษจากการคว้าแชมป์ แม้พวกเขาจะได้ทั้งแชมป์ฟุตบอลโลก, โคปา อเมริกา และ ไฟนอลลิสซิมา ในช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา