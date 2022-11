ไขข้อข้องใจ : ทำไมนิวคาสเซิลไม่ได้จุดโทษจากบอลโดนแขนชาโลบาห์

อธิบายสาเหตุที่ทัพสาลิกาดงพลาดได้จุดโทษจากจังหวะที่บอลโดนแขนกองหลังสิงห์บลูส์ในเขตโทษ

นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด โชว์ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องด้วยการเปิดบ้านเอาชนะ เชลซี 1-0 จากประตูชัยจาก โจ วิลล็อค ในช่วงครึ่งหลัง

นอกจากประตูดังกล่าว ยังมีอีกจังหวะที่พูดถึงในช่วงท้ายครึ่งแรกที่พวกเขามีโอกาสได้จุดโทษในจังหวะที่ แดน เบิร์น เติมเกมขึ้นมาเปิดบอลเข้าเขตโทษแล้วบอลไปโดนแขนของ เทรฟโวห์ ชาโลบาห์ ที่ล้มตัวสไลด์บอล ทำให้บอลไปโดนแขนข้างที่ยันพื้นเพื่อทรงตัว

ทำให้นักเตะนิวคาสเซิลไปกดดันผู้ตัดสินเพื่อให้เป็นจุดโทษ แต่ทว่าเขาปัดที่จะเป่าเป็นการฟาวล์ เนื่องจากแขนของ ชาโลบาห์ อยู่ในตำแหน่งที่เป็นธรรมชาติในจังหวะสไลด์บอล และไม่ได้มีเจตนาที่จะขวางทิศทางของฟุตบอลแต่อย่างใด

สำหรับ นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด การันตี การรั้งท็อปทรีไปอย่างน้อนจนถึงช่วงบ็อกซิงเดย์เรียบร้อยแล้ว

Others were less certain: