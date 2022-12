ไขข้อข้องใจ : การดวลจุดโทษที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลเกิดขึ้นเมื่อไหร่?

คุณเคยอยากรู้หรือไม่ว่าการดวลจุดโทษที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นเมื่อไหร่?

การยิงจุดโทษ เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดช่วงหนึ่งของการแข่งขันฟุตบอล รูปแบบโดยทั่วๆ ไปของการดวลจุดโทษนั้นง่ายมากๆ ถ้าสกอร์ยังเสมอกันหลังจากช่วงเวลาปกติและต่อเวลาพิเศษ ทั้งสองทีมจะต้องดวลกันคนละ 5 ลูกเพื่อหาชัยชนะ และหากยังเสมอกันหลังจากนั้น ก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งซัดเดนเดธที่ใครพลาดจะต้องตกรอบในทันที

การดวลจุดโทษนั้นเป็นการตัดสินชะตาของทั้งสองทีมด้วยความเท่าเทียม ในฟุตบอลโลก 2022 ทีมอย่างบราซิลยังต้องตกรอบเพราะการดวลจุดโทษกับโครเอเชียมาแล้ว ทั้งที่ใครก็อาจจะมองว่าทัพแซมบ้าเป็นฝ่ายได้เปรียบกว่าในสนาม

ในเดือนมกราคม 2022 ลิเวอร์พูลและเชลซี เคยใช้นักเตะครบทั้ง 11 คนในการดวลจุดโทษในเกมคาราบาว คัพ รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจบลงด้วยชัยชนะของทางหงส์แดงด้วยสกอร์ 11-10

อย่างไรก็ดี นั่นยังไม่ใช่การดวลจุดโทษที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ อยากรู้ไหมว่าสถิติดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อไหร่ GOAL มีคำตอบให้ที่นี่

การดวลจุดโทษที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์เกิดขึ้นเมื่อไหร่?

สถิติโลกการดวลจุดโทษที่ยาวนานที่สุด เกิดขึ้นในเดือนมีนาคม 2022 ซึ่งทีม วอชิงตัน เอาชนะ เบดลิงตัน ไป 25-24 ในเกมนอกลีกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ

เกมดังกล่าวคือรอบแรกของเมโมเรียล คัพ ซึ่งเสมอกันไป 3-3 หลังจากต่อเวลาพิเศษ และต้องยิงจุดโทษกันเข้าไปอีกถึง 49 ลูกกว่าจะได้ผู้ชนะ

สถิติการดวลจุดโทษที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์

นอกเหนือจากเกมนอกลีกคู่ดังกล่าว คุณสามารถเช็คสถิติการดวลจุดโทษที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ลูกหนังที่นี่

ผลการแข่งขัน ปี จำนวนลูกที่ยิง Washington 25 - 24 Bedlington 2022 54 KK Palace 17 - 16 The Civics 2005 48 Old Wulfrunians 19 - 18 Lane Head 2021 44 Netherlands U21 13 - 12 England U21 2007 32 Scunthorpe 14 - 13 Worcester 2014 32 Liverpool 14 - 13 Middlesbrough 2014 30 Olympiacos 15 - 14 AEK Athens 2008 30 Brockenhurst 15 - 14 Andover Town 2013 30 Villarreal 11 - 10 Manchester United 2021 22 Macclesfield 11 - 10 Forest Green 2001 22 Liverpool 11 - 10 Chelsea 2022 22

What is the most dramatic penalty shootout that you can remember?