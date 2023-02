ให้โลกเราสวย! ลิเวอร์พูล คว้ารางวัลทีมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากสุดในพรีเมียร์ลีก

หงส์แดงคว้ารางวัลสโมสรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากสุดในพรีเมียร์ลีกจากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ

ลิเวอร์พูล กลายเป็นสโมสรแรกในพรีเมียร์ลีกที่ได้รับรางวัลใบรับรอง ISO 20121 จาก สถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI) ในฐานะสโมสรเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากสุดในพรีเมียร์ลีกโดยนับจากปี 2022

รางวัลนี้ถูกมอบให้หงส์แดงหลังเป็นสโมสรที่ริเริ่ม โครงการ The Red Way ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้แก่ชุมชนและโลกผ่านทางกิจกรรมของสโมสร โดยสโมสรมีแผนลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเข้มงวดเพื่อชดเชยสภาพอากาศโลก โครงการ The Red Way มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้แก่ชุมชนและโลกใบนี้ผ่านทุกกิจกรรมของสโมสรหลังสิ้นสุดฤดูกาล 2022-23

นับตั้งแต่ 2025 เป็นต้นไป ลิเวอร์พูล จะใช้พลังงานคาร์บอนต่ำและแหล่งพลังงานสะอาดในทุกส่วนขององค์กรให้ได้ 100% ภายในปี 2030 โดยเริ่มจากลดการปล่อยคาร์บอนในกระบวนการทำงานต่าง ๆ ลง 50% ซึ่งปัจจุบันสโมสรใช้เชื้อเพลิงที่ยั่งยืนในรถบัสของทีมเพื่อช่วยลดการก๊าซปล่อยคาร์บอนได้มากถึง 90% จากน้ำมันดีเซลปกติ

"เราภูมิใจที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 20121 นี้ นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับสโมสรและการยอมรับในกลยุทธ์ The Red Way มาตรฐานนี้ทำให้เรามีความน่าเชื่อถือในแนวทางที่เรา มุ่งสู่ความยั่งยืนในวงการกีฬา" ฮันนาห์ ซิมป์กินส์ รองประธานฝ่ายปฏิบัติการของ ลิเวอร์พูล กล่าว

ทั้งนี้สถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI) ได้เข้าไปตรวจและประเมินสถานที่ทั้งหมดที่เกี่ยวของกับสโมสรลิเวอร์พูล ได้แก่ สนามแข่ง, ศูนย์ฝึกซ้อม, อะคาเดมี่ และศูนย์กระจายสินค้า