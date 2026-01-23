Arne Slot Virgil van Dijk Liverpool 2025-26Getty/GOAL
สันติภพ เหลืองอ่อน

ให้เกียรติกันบ้าง! 'ฟาน ไดค์'จวกนักข่าวไร้มารยาทที่ถาม ชล็อต เรื่อง อลอนโซ

เฟอร์จิล ฟาน ไดจ์ค กัปตันทีมลิเวอร์พูล มองว่าการที่สื่อบางสำนักตั้งคำถาม อาร์เนอ ชล็อต เกี่ยวกับ ชาบี อลอนโซ เป็นการไม่ให้เกียรติและไร้มารยาท

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อผู้สื่อข่าวรายหนึ่งถามกุนซือหงส์แดงก่อนเกม ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีกว่าหลังจาก อลอนโซ แยกทางกับ เรอัล มาดริด ได้มีการติดต่อกับเขาบ้างมั้ย

โดย ชล็อต เลือกตอบแบบติดตลกว่าอดีตนายใหญ่ราชันชุดขาวโทรมาบอกว่าจะเข้ามาคุม ลิเวอร์พูล ในอีก 6 เดือน พร้อมยกให้คำถามนี้เป็น “หนึ่งในคำถามที่แปลกที่สุด” ที่เขาเคยเจอ

แม้ ชล็อต จะตอบแบบติดตลก แต่ ฟาน ไดจ์ค มองว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมและออกมาปกป้องผู้จัดการทีมของเขาอย่างชัดเจน

คำถามแบบนั้นมันไม่ให้เกียรติกัน” ฟาน ไดค์ กล่าว

คำวิจารณ์อาจเกิดขึ้นได้ หากดูจากผลงานฤดูกาลที่แล้ว แต่ฤดูกาลนี้เป็นช่วงที่ยากลำบากทั้งสำหรับนักเตะและผู้จัดการทีม และเขารับมือกับมันได้ดีมาก

