ให้เกียรติกันบ้าง! 'ฟาน ไดค์'จวกนักข่าวไร้มารยาทที่ถาม ชล็อต เรื่อง อลอนโซ

เฟอร์จิล ฟาน ไดจ์ค กัปตันทีมลิเวอร์พูล มองว่าการที่สื่อบางสำนักตั้งคำถาม อาร์เนอ ชล็อต เกี่ยวกับ ชาบี อลอนโซ เป็นการไม่ให้เกียรติและไร้มารยาท
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อผู้สื่อข่าวรายหนึ่งถามกุนซือหงส์แดงก่อนเกม ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีกว่าหลังจาก อลอนโซ แยกทางกับ เรอัล มาดริด ได้มีการติดต่อกับเขาบ้างมั้ย
โดย ชล็อต เลือกตอบแบบติดตลกว่าอดีตนายใหญ่ราชันชุดขาวโทรมาบอกว่าจะเข้ามาคุม ลิเวอร์พูล ในอีก 6 เดือน พร้อมยกให้คำถามนี้เป็น “หนึ่งในคำถามที่แปลกที่สุด” ที่เขาเคยเจอ
แม้ ชล็อต จะตอบแบบติดตลก แต่ ฟาน ไดจ์ค มองว่าเป็นเรื่องไม่เหมาะสมและออกมาปกป้องผู้จัดการทีมของเขาอย่างชัดเจน
“คำถามแบบนั้นมันไม่ให้เกียรติกัน” ฟาน ไดค์ กล่าว
“คำวิจารณ์อาจเกิดขึ้นได้ หากดูจากผลงานฤดูกาลที่แล้ว แต่ฤดูกาลนี้เป็นช่วงที่ยากลำบากทั้งสำหรับนักเตะและผู้จัดการทีม และเขารับมือกับมันได้ดีมาก”