แม็ตต์ โดเฮอร์ตี้ แบ็คขวาตัวใหม่ของ ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ ทำการลบข้อความในทวิตเตอร์ที่เขาเคยเชียร์อาร์เซนอล ลงโซเชียลมีเดียของสโมสร

ทัพไก่เดือยทอง เพิ่งประกาศคว้าตัวแบ็คขวาทีมชาติไอร์แลนด์จากวูลฟ์แฮมป์ตัน วันเดอร์เรอร์ส มาร่วมทีมเมื่อช่วงเย็นของวันนี้ โดยถือเป็นการเสริมทัพรายที่สามของทีมต่อจาก ปิแอร์ ฮอยเบียร์ และ โจ ฮาร์ท

โดยหลังจากมีการประกาศดีลเกิดขึ้น ได้มีผู้ใช้งานในทวิตเตอร์ขุดข้นข้อความเก่าๆ ของ โดเฮอร์ตี้ ที่ประกาศตัวเชียร์ไอ้ปืนใหญ่ ทีมคู่ปรับร่วมเมืองของสเปอร์สเต็มเหนี่ยว ทำเอา เจ้าตัวต้องมานั่งอัดวิดีโอตามลบข้อความเก่าของเขาในทวิตเตอร์ลงโซเชียลของสโมสร พร้อมทำท่าทางว่าตอนนี้เขาพร้อมทุ่มเทให้กับต้นสังกัดใหม่ของเขาเต็มร้อย

Initially I didn’t think this was a big deal, but since Matt Doherty is going through his Arsenal tweets and deleting them after signing for Spurs...



Here’s a quick thread of screenshots of them for later. [1/2] pic.twitter.com/ZpkYMijXtl