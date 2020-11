ใส่เต็มที่! พีรดนย์ เชื่อช้างศึกดวลเกมรุกต่างชาติได้ประโยชน์เยอะ

มิดฟิลด์ช้างศึก เชื่อได้ประโยชน์เยอะแน่นอนในการดวลฝีเท้าแข้งเกมรุกต่างชาติของทีม ไทยลีก ออล สตาร์

พีรดนย์ ฉ่ำรัศมี กองกลางทีมชาติไทย เชื่อมั่นการได้ดวลแข้งเกมรุกต่างชาติของ ไทยลีก ออล สตาร์ จะช่วยให้ทีมได้ประโยชน์เยอะแน่นอน พร้อมยืนยันใส่เต็มที่ เนื่องจากเป็นเกมนัดสุดท้ายของปีนี้

ทัพช้างศึก ภายใต้การคุมทีมของ อากิระ นิชิโนะ ลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้าย ที่สนามซ้อม วินด์มิลล์ ฟุตบอลคลับ ก่อนลงเล่นเกมกระชับมิตร "THE WARRIORS ARE HERE" ที่เตรียมพบกับทีม ไทยลีก ออล สตาร์ โดยผู้เล่นทั้งหมดไม่มีอาการบาดเจ็บ และพร้อมลงสนามสำหรับเกมที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้

ด้าน พีรดนย์ ฉ่ำรัศมี กองกลางหมายเลข 10 ของทีมชุดนี้ กล่าวว่า “ตอนนี้เราพร้อมเต็มที่ครับ ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาจนถึงวันนี้ ทุกคนต่างมุ่งมั่นกันมากๆ และแน่นอนว่าทุกคนที่มีโอกาสเข้ามา ต่างมีเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือลงเล่นเพื่อชัยชนะครับ”

“การที่เราเตะเร็วกว่าปกติ ก็อาจจะมีผลบ้างครับ เพราะเราไม่ชิน แต่ที่ผ่านมา โค้ชก็ปรับเปลี่ยนเวลาซ้อมของเราให้เร็วขึ้นเหมือนกัน ดังนั้น ผมเชื่อว่าทุกคนปรับตัวได้ และในฐานะนักฟุตบอล ไม่ว่าลงเล่นในสภาพอากาศแบบไหน หรือสนามไหน เราก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ”

“ผมเชื่อว่าเกมวันพรุ่งนี้ เราจะได้ประโยชน์หลายอย่างครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของผู้เล่นหน้าใหม่ๆ ที่จะได้โชว์ศักยภาพ หรือจะเป็นในเรื่องของการทดลองแท็คติกใหม่ๆ รวมถึง ทดสอบเกมรับในการเจอกับผู้เล่นแนวรุกต่างชาติที่ดีๆ ด้วย ก็คิดว่าน่าจะเป็นเกมที่สนุก และด้วยความที่เป็นเกมสุดท้ายของปีนี้ เราเต็มที่แน่นอนครับ”

“ในฐานะนักฟุตบอล กำลังใจจากแฟนบอลเป็นสิ่งสำคัญเสมอครับ ในโอกาสนี้ ผมก็อยากเชิญชวนแฟนบอลเข้ามาให้กำลังใจเรากันเยอะๆ ครับ และเราจะคว้าชัยชนะมาครองให้ได้ครับ”

สำหรับ ฟุตบอลนัดพิเศษ "THE WARRIORS ARE HERE" ระหว่างทีมชาติไทย พบ ไทยลีก ออล สตาร์ จะแข่งขันในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน เวลา 16.00 น. ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 โดยแฟนบอลสามารถหาซื้อบัตรเข้าชมเกมได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ http://bit.ly/THAVSALLSTARS