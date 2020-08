ใส่ดวลเซบีญา! แมนฯยูไนเต็ดเปิดตัวชุดเยือนฤดูกาล 2020/21

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดตัวชุดเยือนตัวใหม่ประจำฤดูกาล 2020/21 ออกมาอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ชุดเยือนตัวใหม่ของทัพปีศาจแดง เปิดตัวออกมาในรูปแบบแนวสตรีท โดยมาในโทนสีดำเทาพร้อมเล่นลวดลายลงบนตัวเสื้อ ซึ่งทีมได้ มาร์คัส แรชฟอร์ด, สก็อตต์ แม็คโทมิเนย์, ลุค ชอว์,แบรนดอน วิลเลียมส์ และ แดเนียล เจมส์ รับบทนายแบบโปรโมทชุดใหม่

ทั้งนี้ แมนฯยูไนเต็ด จะสวมชุดเยือนตัวใหม่นี้ประเดิมสนามในเกมยูฟ่า ยูโรป้า ลีก รอบรองชนะเลิศที่จะพบกับ เซบีญา ในคืนวันอาทิตย์นี้ เวลา 02.00 น.

🏟 ➡️ 🏭



From the stadium to the street with our 2020/21 @adidasfootball away shirt.#MUFC x #ReadyForSport