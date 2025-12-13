การท่าเรือ - อุทัยธานี
กิตติธัช ศรีสุข

ใบเหลืองถูกแล้ว! ฝ่ายผู้ตัดสิน เผย 4 ข้อ มาร์เซโล เสียบ เมนเดส แต่รอดแดง

ปรีชา กางรัมย์ วิทยากรผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยรายการ REFEREE REVIEW ถึงจังหวะ มาร์เซโล กองหลัง อุทัยธานี เอฟซี สกัดหนักใส่ กาก้า เมนเดส ของ การท่าเรือ เอฟซั แต่โดนแค่ใบเหลืองในเกมไทยลีก เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ที่ผ่านมา

เหตุการณ์ดังกล่าว มาร์เซโล จับบอลพลาดโดน กาก้า เมนเดส ฉกบอลไปได้ ก่อนจะเตะบอลออกไปข้างหน้า ก่อนที่แนวรับ อุทัยฯ จะสไลด์คู่แข่งจนล้มลงไป สงกรานต์ บุญมีเกียรติ ผู้ตัดสินในเกมนี้วิ่งมาแจกใบเหลืองทันที จากนั้นเมื่อพิจารณาจาก VAR ยังคงยืนยันคำตัดสินเดิม

ทาง ปรีชา กางรัมย์ วิทยากรผู้ตัดสิน ได้นำเคสดังกล่าวมาอธิบายเหตุผลที่เป็นแค่ใบเหลือง โดยมี 4 องค์ประกอบที่มช้พิจารณาใบแดงในลักษณะแบบนี้คือ

1. โอกาสในการครอบครองบอล

2. ทิศทาง

Thai League
Uthai Thani FC crest
Uthai Thani FC
UTH
Prachuap FC crest
Prachuap FC
PCP
Thai League
Buriram United crest
Buriram United
BUN
Port FC crest
Port FC
TPF

3. ระยะทาง

4. จำนวนผู้เล่นฝ่ายรับ

หากครบองค์ประกอบทั้ง 4 ข้อจะถือเป็นโอกาสการป้องกันประตูอย่างชัดเจน และความผิดที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นใบแดง แต่เหตุการณ์ของ มาร์เซโล ผู้รักษาประตูฝั่ง อุทัยฯ มีโอกาสถึงบอลมากกว่า กาก้า เมนเดส ที่ต้องใช้ระยะเวลากว่าจะวิ่งไปถึงลูกบอลที่เตะออกไป 

ดังนั้นเคสนี้มีเพียงข้อเดียวที่ไม่เข้าองค์ประกอบคือเรื่องครอบครองบอล ฉะนั้นจึงไม่ใช่ใบแดง และใบเหลืองเป็นการตัดสินที่ถูกต้องแล้ว

โฆษณา

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0