ใบเหลืองถูกแล้ว! ฝ่ายผู้ตัดสิน เผย 4 ข้อ มาร์เซโล เสียบ เมนเดส แต่รอดแดง

ปรีชา กางรัมย์ วิทยากรผู้ตัดสิน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยรายการ REFEREE REVIEW ถึงจังหวะ มาร์เซโล กองหลัง อุทัยธานี เอฟซี สกัดหนักใส่ กาก้า เมนเดส ของ การท่าเรือ เอฟซั แต่โดนแค่ใบเหลืองในเกมไทยลีก เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ที่ผ่านมา
เหตุการณ์ดังกล่าว มาร์เซโล จับบอลพลาดโดน กาก้า เมนเดส ฉกบอลไปได้ ก่อนจะเตะบอลออกไปข้างหน้า ก่อนที่แนวรับ อุทัยฯ จะสไลด์คู่แข่งจนล้มลงไป สงกรานต์ บุญมีเกียรติ ผู้ตัดสินในเกมนี้วิ่งมาแจกใบเหลืองทันที จากนั้นเมื่อพิจารณาจาก VAR ยังคงยืนยันคำตัดสินเดิม
ทาง ปรีชา กางรัมย์ วิทยากรผู้ตัดสิน ได้นำเคสดังกล่าวมาอธิบายเหตุผลที่เป็นแค่ใบเหลือง โดยมี 4 องค์ประกอบที่มช้พิจารณาใบแดงในลักษณะแบบนี้คือ
1. โอกาสในการครอบครองบอล
2. ทิศทาง
3. ระยะทาง
4. จำนวนผู้เล่นฝ่ายรับ
หากครบองค์ประกอบทั้ง 4 ข้อจะถือเป็นโอกาสการป้องกันประตูอย่างชัดเจน และความผิดที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นใบแดง แต่เหตุการณ์ของ มาร์เซโล ผู้รักษาประตูฝั่ง อุทัยฯ มีโอกาสถึงบอลมากกว่า กาก้า เมนเดส ที่ต้องใช้ระยะเวลากว่าจะวิ่งไปถึงลูกบอลที่เตะออกไป
ดังนั้นเคสนี้มีเพียงข้อเดียวที่ไม่เข้าองค์ประกอบคือเรื่องครอบครองบอล ฉะนั้นจึงไม่ใช่ใบแดง และใบเหลืองเป็นการตัดสินที่ถูกต้องแล้ว