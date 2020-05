ในเกมไม่เลื่อน! ยูโร 2020 อัพเดทใน PES 4 มิ.ย. นี้

Konami เจ้าของลิขสิทธิ์วิดีโอเกมยูโร 2020 อย่างเป็นทางการ ยืนยันว่า UEFA Euro 2020 จะถูกอัพเดทเข้ามาใน #eFootballPES2020 ในวันที่ 4 มิถุนายนนี้

ทัวร์นาเมนต์ยูโร 2020 ซึ่งเตรียมถูกอัพเดทลงใน #eFootballPES2020 จะมีทั้งหมด 55 ทีมชาติให้เลือกเล่น พร้อมทั้งยังมีการอัพเดทสนามใหม่เพิ่ม 2 สนามด้วยคือ เวมบลีย์ และเซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก สเตเดี้ยม

ทั้งนี้ ยูโร 2020 ของจริงถูกเลื่อนออกไปจัดการแข่งขันในระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน - 11 กรกฎาคม ของปี 2021 เพื่อหลีกเลี่ยงการระบาดของไวรัส โควิด-19

