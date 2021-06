ใช้ประสบการณ์สู้! แลมเบิร์ตเชื่อเฮนเดอร์สันงานหนัก เจอฟอร์ม คาลวิน ฟิลลิปส์

อดีตกองหน้าลิเวอร์พูล เชื่อว่าเพื่อนร่วมทีมเก่าของเขาคงต้องเจองานยาก เมื่อต้องแย่งตัวจริงกับมิดฟิลด์จากลีดส์ที่โชว์ฟอร์มอย่างโดดเด่นในนัดแรก

ริคกี้ แลมเบิร์ต อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษและลิเวอร์พูล เชื่อว่า จอร์แดน เฮนเดอร์สัน อดีตเพื่อนร่วมทีมของเขาทั้งในระดับทีมชาติและสโมสร น่าจะต้องเจองานหนักกับการแย่งตำแหน่งจาก คาลวิน ฟิลลิปส์ หลังจากที่มิดฟิลด์จากลีดส์ ยูไนเต็ด โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในเกมชนะโครเอเชีย 1-0

อดีตแข้งวัย 39 ปี เคยติดทีมชาติอังกฤษชุดลุย ฟุตบอลโลก 2014 ร่วมกับ เวย์น รูนี่ย์ , สตีเว่น เจอร์ราร์ด , แฟรงค์ แลมพาร์ด , ราฮีม สเตอร์ลิ่ง , จอร์แดน เฮนเดอร์สัน มาก่อน ได้ให้ความเห็นถึงทัพ “สิงโตคำราม” ผ่านรายการ “Here Comes The Time” ซึ่งทำการวิเคราะห์เกม และบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับฟุตบอล ยูโร 2020 ที่ผลิตโดย Main Stand และออกอากาศผ่านเพจ Facebook "Thairath Sport - ไทยรัฐสปอร์ต" เวลา 19.00 น.

“เกมกับโครเอเชียเป็นเกมที่ดีมาก เพราะเก็บสามแต้มได้ แต่ความคิดของผม ไม่อยากเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่ม เพราะเกรงว่าจะเจอทีมแข็ง ๆ อันดับ 2 ก็ยังโอเคอยู่” ริคกี้ แลมเบิร์ต พูดถึงผลงานของทีมชาติอังกฤษในนัดแรก

“แต่มันก็ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงอยู่บ้าง แฮร์รี่ เคน ในเกมกับโครเอเชีย เขาชอบลงมาล้วงบอล แต่ก็เข้าใจได้เพราะโครเอเชียแพคเกมแน่น ถ้าขึ้นไปยืนค้ำ ก็จะไม่ได้บอล แต่เขาควรหาช่องมากกว่านี้ และ แจ็ค กรีลิช ควรได้ลงเล่นมากขึ้น

“สำหรับ คาลวิน ฟิลลิปส์ เขาเล่นดีมากๆ ไม่น่าเชื่อว่าปีที่แล้วยังเล่น เดอะ แชมเปี้ยนชิพ อยู่เลย เขาโชว์ฟอร์มขนาดนี้ คงไม่สามารถดร็อปได้ ไม่แน่ว่า จอร์แดน เฮนเดอร์สัน กลับมาอาจจะไม่สามารถสอดแทรกได้

“ถ้าเข้ารอบลึก ๆ ประสบการณ์อาจมีผล แต่ทุกคนต้องช่วยกันผลักดัน ซึ่งผมคิดว่าประสบการณ์ของ เฮนเดอร์สัน สามารถช่วยทีมได้ ตอนอยู่ลิเวอร์พูลผมสนิทกับเขาและ อดัม ลัลลาน่า เฮนเดอร์สันมีความเป็นมืออาชีพ และเป็นผู้นำ ถึงแม้บางนัดจะไม่มีชื่อในทีม แต่ก็จะคอยช่วยเหลือ และให้กำลังใจนักเตะคนอื่น ๆ ตลอด ซึ่งตามความคิดของผม อังกฤษ น่าจะเข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้”

ริคกี้ แลมเบิร์ต ถือเป็นเพื่อนซี้ของ ไมเคิล เบิร์น หนึ่งในผู้ดำเนินรายการ “Here Comes The Time” สมัยที่ เบิร์น ค้าแข้งกับ สตอคพอร์ท เคาน์ตี้ ระหว่างปี 2003-2005

สำหรับรายการ Here Comes The Time : EURO 2020 นั้นออกอากาศทุกวัน ทางเพจ Thairath Sport - ไทยรัฐสปอร์ต เวลา 19.00 - 20.00 น. โดยมี จิตกร ศรีคำเครือ พิธีกรในรายการ Footballista ทางช่อง Youtube Mainstand TH และ ภัคจิรา จิระวัฒนะภัณฑ์ เจ้าของเพจ Facebook "ดูบอลแบบแฟร์แฟร์" เป็นผู้ดำเนินรายการ ร่วมกับ ไมเคิล เบิร์น อดีตนักเตะทีมชาติเวลส์ ชุดเยาวชน ผู้เคยเล่นในไทยลีกกับ ชลบุรี เอฟซี และ บีจี ปทุม ยูไนเต็ด