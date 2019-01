ใจเราได้! น้องใหม่ลีกวันสุดปลื้ม แฟนเกาหลีถือตั๋วปีบินมาดู

น้องใหม่หมาด ๆ ของลีกลำดับสามฟุตบอลอังกฤษ ต้อนรับผู้ถือตั๋วปีที่บินมาไกลจากเกาหลีใต้อย่างอบอุ่น

แอคคริงตัน สแตนลีย์ เอฟซี ทีมครึ่งล่างของตารางในศึกลีก วัน อังกฤษ ได้ต้อนรับ จุง มิน ยู แฟนบอลชาวเกาหลีใต้ที่เป็นหนึ่งในผู้ถือตั๋วปีของพวกเขา ในเกมเปิดบ้านพ่ายปีเตอร์โบโร 4-0

มิน ยู เป็นแฟนบอลที่สนใจติดตามบรรดาทีมเล็ก ๆ ในยุโรป และดูจะมีใจให้แอคริงตันเป็นพิเศษเมื่อเป็นหนึ่งในผู้ถึอตั๋วปีของสโมสรทั้งที่ตัวอยู่ไกลคนละทวีป

Thank you for the warm welcome! pic.twitter.com/8RMx2zqshM — Jung Min Yoo (@WithinAccy) December 29, 2018

I'll never forget it! Best football club. pic.twitter.com/rhhIezdpHt อ่านบทความต่อด้านล่าง — Jung Min Yoo (@WithinAccy) December 29, 2018

👏🏻| Superstar @ripley_connor gave a pair of gloves and his boots to @WithinAccy - a Stanley season ticket holder who has travelled from South Korea for today’s game @theposhofficial #ASFC 🔴 pic.twitter.com/XBt6YhgBzr — Accrington Stanley FC (@ASFCofficial) December 29, 2018

ล่าสุด มิน ยู เดินทางไปอังกฤษเพื่อชมเกมของ 'เดอะ พอช' ถึงสนาม และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเป็นพิเศษจากสโมสร โดย คอนเนอร์ ริปลีย์ ผู้รักษาประตูของทีม ได้มอบถุงมือและรองเท้าสตั๊ดให้เป็นที่ระลึกด้วย

แอคริงตันเลื่อนชั้นขึ้นสู่ลีก วัน ในฤดูกาลนี้ในฐานะแชมป์ลีก ทู ปัจจุบันอยู่ในอันดับ 12 ของตารางคะแนน