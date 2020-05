ใจยังใกล้กัน! แข้งเสือเหลืองขอบคุณอัฒจันทร์ไร้แฟนบอล

นักเตะของทีม โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ พร้อมใจกันเดินไปขอบคุณอัฒจันทร์ที่ไร้แฟนบอลตามธรรมเนียมของสโมสร หลังเกมเอาชนะชาลเก้ 04

ฟุตบอลบุนเดสลีก้า คัมแบ็คกลับมาลงสนามอีกครั้งในสัปดาห์นี้ในรูปแบบของสนามปิดไร้แฟนบอล โดยเกมนัดแรกเป็นทัพเสือเหลืองเปิดบ้านทำศึกดาร์บี้แมตช์แคว้นรูห์รเอาชนะราชันสีน้ำเงินขาดลอย 4-0

โดยหลังจบเกม บรรดาแข้งเสือเหลืองเดินเข้าไปขอบคุณอัฒจันทร์ Yellow Wall ของพวกเขาในสนามตามธรรมเนียมของสโมสรที่แม้จะไร้แฟนบอลก็ตาม

Borussia Dortmund have a tradition of celebrating in front of the Yellow Wall after victories.



