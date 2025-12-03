ใจมาเต็ม! โค้ชวัง ขอบคุณ มาดามแป้ง อัดฉีด 5 แสน ก่อนถล่ม ติมอร์ 6-1

ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอน ฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ ให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมซีเกมส์ ครั้งที่ 33 กลุ่มเอ นัดแรก
เกมดังกล่าว ทีมชาติไทย เอาชนะ ติมอร์ เลสเต ไป 6-1
"ก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกสโมสรที่ให้ความร่วมมือ และเสียสละนักบอลมารับใช้ชาติในซีเกมส์ ทำให้เรามีขุมกำลังที่แข็งแกร่ง และได้ผลการแข่งขัน ครึ่งแรกไม่ใช่เกมที่ง่าย เราก็เคยเจอกับ ติมอร์ มาแล้วที่อินโดนีเซีย ก็ไม่ใช่เกมที่ง่ายครับ" โค้ชวัง กล่าว
"สำหรับผลสกอร์ที่ออกมา ตอนที่ อินโดนีเซีย ชนะ 4-0 ตอนนั้น ฟิตเนสน้อยกว่านี้ และพร้อมมากกว่า เล่นในบ้านด้วย เรามองว่า ติมอร์ เลสเต ก็สู้เราได้สูสีกดดันได้เยอะ เราโชคดีที่ไม่เสียประตูเยอะ และมาได้ประตูในช่วงท้ายครึ่งแรก ครึ่งหลังก็เปลี่ยนตัวรุก ลงไปเพื่อทำประตู"
"แผนการหลังจากนี้ก็เหมือนเดิม ก็ได้คุยกับทุกสโมสร ว่าสัปดาห์นี้ มีหลายทีมที่มีโปรแกรมการแข่งขัน บางคนก็อาจจะต้องกลับไปซ้อมกับสโมสร ทั้ง คคนะ และ อิคลาส ที่เป็นตัวหลักของสโมสร ก็พยายามเซฟหลายอย่าง ก็มีความเสี่ยง ตอนแรกเรากดดันเขาไม่ได้ก็ต้องกลับไปแก้ไข พอได้ลงเกมบ่อยๆ เชื่อว่า เกมต่อไป รวมถึงรอบรองฯ และ รอบชิง เกมเราจะดีขึ้น และมีสมดุลมากขึ้น"
"เราต้องมองถึงโรเตชั่น เรามีเวลาปรับจูน ก่อนเจอกับสิงคโปร์ น้องที่ไปรับใช้สโมสร ก็ต้องติดตามว่า คนลงไปเล่นเยอะก็ต้องโรเตชั่น เราไม่สามารถประมาทได้เลย รวมถึง สิงคโปร์ และ ติมอร์ แม้วันนี้ชนะเยอะ มองตัวเรา เราไม่ได้เล่นเพื่อชนะ แต่เล่นเพื่อคนดูมีความสุขกับเด็กชุดนี้ ด้วยความกระหาย ไม่ว่าจะชนะหรืออะไรก็แล้วแต่"
"ขอบคุณแฟนบอลอาจจะด้วยราชมังคลากีฬาสถาน เป็นสนามใหญ่ แต่ก็ไม่บางตาเท่าไหร่ ก็ขอบคุณที่มาให้กำลังใจทีมงานและนักฟุตบอล ผมเชื่อว่าแมตช์ต่อๆไป แฟนบอลเพิ่มขึ้นอีกเยอะแน่นอน ขอบคุณนายกสมาคมฯ นวลพรรณ ล่ำซำ ที่เมื่อวานได้เดินทางไปสนามซ้อมและให้กำลังใจ วันนี้ท่านก็มาที่ห้องแต่งตัวและอัดฉีดให้นักเตะจำนวน 500,000 บาท ต้องขอบคุณ นายกสมาคมฯ ด้วยครับ"
"สำหรับ อรรถพล แสงทองได้รับบาดเจ็บก่อนส่งชื่อ น้องอยู่กับเราหลายแคมป์ มีความผูกพันกับทีมโค้ชและเพื่อนร่วมทีม วันนี้น้องเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ทีมชุดนี้แข็งแกร่ง น้องเองก็เสียดาย เพราะวันที่เขาเจ็บ ผมก็ได้โทรหา เขาก็บอกว่าเขาตั้งใจมากที่อยากจะเล่นชุดนี้ ผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมา และมีความมืออาชีพ ไมใช่แค่ U23 แต่สามารถพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้ ชัยชนะครั้งนี้ทุกคนก็เหมือนน้องอยู่ในทีมเหมือนเดิม"
โปรแกรมนัดต่อไป ฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ จะทำการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมซีเกมส์ ครั้งที่ 33 กลุ่มเอ นัดที่สองพบกับ สิงคโปร์ ที่ ราชมังคลากีฬาสถาน ในวันที่ 11 ธันวาคม 2568 เวลา 19.00 น.