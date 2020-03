ใจถึงพึ่งได้! อับราโมวิชเปิดโรงแรมให้ จนท.แพทย์พักฟรี

โรมัน อับราโมวิช เจ้าของสโมสร เชลซี ตัดสินใจเปลี่ยนโรงแรมมิลเลนเนียม ที่สนามสแตมฟอร์ด บริดจ์ ให้เป็นที่พักแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสุขภาพอังกฤษ (NHS)

ปัญหาไวรัส โควิด-19 กำลังลุกลามอย่างหนักในอังกฤษ หลังมีผู้ติดเชื้อกว่า 1,950 คน และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 71 ราย นั่นทำให้หน่วยงานทางการแพทย์ในประเทศต้องทำงานกันอย่างหนัก

ทางเจ้าของสิงห์บลูส์เห็นปัญหาดังนั้น จริงยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือด้วยการเปิดโรงแรมของตนเอง เป็นที่พักให้แก่บุคลากรจาก NHS เพื่ออำนวยความสะดวกในการพักผ่อนและเดินทางให้กับพวกเขา

Chelsea Football Club is joining the medical response to the coronavirus outbreak in London with the news the National Health Service (NHS) has accepted the Club’s offer to make the Millennium Hotel at Stamford Bridge available for NHS staff... https://t.co/eENBcxRXXX