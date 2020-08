ใครๆ ก็อยากได้! รวมภาพตัดต่อเมสซีกับสโมสรต่างๆ

หลังจากลิโอเนล เมสซี มีข่าวว่าเตรียมตัวอำลาบาร์เซโลนา ก็มีการคาดการณ์ถึงอนาคตของเขาไปต่างๆ นานา โกล รวบรวมภาพตัดต่อตัวเขากับสโมสรต่างๆ ไว้ที่นี่

ลิโอเนล เมสซี กองหน้าบาร์เซโลนา เพิ่งเป็นข่าวใหญ่เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา ว่าแจ้งไปยังบาร์เซโลนาแล้วว่าต้องการฉีกสัญญากับสโมสร

ในสัญญาของดาวยิงอาร์เจนไตน์มีเงื่อนไขระบุว่า เขาสามารถยุติสัญญากับบาร์ซาได้หลังจากฤดูกาลจบลงในทุกซัมเมอร์ ซึ่งเดิมทีมันจะหมดอายุลงในวันที่ 10 มิถุนายนของทุกปี แต่ด้วยสถานการณ์ที่ไม่ปกติจากการระบาดของไวรัส ทำให้ฤดูกาลจบช้ากว่าปกติ ทีมงานของนักเตะจึงเชื่อว่ายังสามารถใช้อ็อปชันนี้ได้

ฝั่ง โจเซป บาร์โตเมว ประธานสโมสรเจ้าบุญทุ่ม ได้เรียกประชุมบอร์ดบริหารด่วน และกำลังหาช่องทางระงับการฉีกสัญญาของเมสซี เพราะมองว่าเงื่อนไขดังกล่าวหมดอายุไปตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายนแล้ว ซึ่งทางเดียวที่นักเตะจะได้ย้ายทีมคือสโมสรที่อยากได้ตัวเขา ต้องจ่ายค่าฉีกสัญญามูลค่า 700 ล้านยูโรเท่านั้น

ทีมเพิ่มเติม

ขณะเดียวกัน การ์เลส ปูโยล อดีตกัปตันทีมบาร์เซโลนา ก็ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้ผ่านทวิตเตอร์ว่า "เคารพและชื่นชมนาย ลีโอ สนับสนุนนายเต็มที่เพื่อน" ซึ่งต่อมา หลุยส์ ซัวเรซ ก็เข้ามาคอมเมนท์รูปปรบมือให้กับปูโยลด้วย

ก่อนหน้านี้ ดาวเตะวัย 33 เพิ่งได้ไปคุยกับ โรนัลด์ คูมัน เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ท่ามกลางรายงานว่า เขาได้แจ้งกับโค้ชคนใหม่ไปว่า เขามองอนาคตของตัวเองที่นอกสโมสรมากกว่าในสนาม

ทั้งนี้ เมสซีย้ายมาเล่นกับอาซูลกรานาตั้งแต่อายุ 13 ขวบ ก่อนก้าวขึ้นมาพาทีมประสบความสำเร็จมากมาย คว้าแชมป์ลาลีกา 10 สมัย, ยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก 4 สมัย, และ โกปา เดล เรย์ 6 สมัย พร้อมยังคว้ารางวัลบัลลงดอร์ไปครองถึง 6 สมัย

หลังจากที่ข่าวนี้ออกไป ก็กลายเป็นกระแสฮือฮามากมายในโลกโซเชียล ถึงสถานีต่อไปของนักเตะรายนี้ ส่งผลให้มีแฟนบอลจำนวนมากตัดต่อภาพของดาวเตะหมายเลข 1 ของโลก กับสโมสรที่ตัวเองเชียร์ โกล ขอรวบรวมภาพต่างๆ มาให้ชมกันเพลินๆ ที่นี่

แมนเชสเตอร์ ซิตี้

ทีมแรกที่มีข่าวหนาหูที่สุด คือเรือใบสีฟ้า ซึ่งมี เป๊ป กวาร์ดิโอลา อดีตโค้ชผู้เคยปลุกปั้นเมสซีตอนคุมบาร์เซโลนาเป็นกุนซืออยู่

BREAKING: Leo Messi has chosen #ManCity as his new team to play for, per @brfootball pic.twitter.com/hBYhFSbYmW — Infinite Sports Talk (@lnfiniteSports) August 26, 2020

เปแอสเช

อีกทีมที่มีข่าวลือออกมาเยอะมากคือปารีส แซงต์ แชร์กแมง แชมป์แห่งลีกเอิง ซึ่งมีเนย์มาร์ อดีตแข้งบาร์เซโลนาเป็นตัวชูโรงอยู่ จะเป็นไปได้หรือไม่ที่ทั้งคู่จะกลับมาร่วมงานกันอีกครั้ง

ยูเวนตุส

หรือจะไปยูเวนตุส แชมป์กัลโช เซเรีย อา จับคู่กับคริสเตียโน โรนัลโด้?

#RonaldoMessi RONALDO AND MESSI ON THE SAME TEAM.. MAKE THIS DREAM COME TRUE pic.twitter.com/DguGe1IoAs — 🌍 (@iv01d) August 25, 2020

อินเตอร์ มิลาน

ทีมงูใหญ่ก็เป็นอีกทีมที่มีข่าวว่าสนใจเมสซีอยู่ แต่จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน?

Welcome to Inter Milan Messi pic.twitter.com/aelp4yNEki — ObViusFx 🌊 (@SanjiDWater) August 25, 2020

เรอัล มาดริด

แม้แต่แฟนๆ เรอัล มาดริด คู่ปรับตลอดกาลของบาร์เซโลนา ก็ยังอยากได้เมสซีไปร่วมทีมกับเขาเหมือนกัน

บาเยิร์น มิวนิค

ยักษ์ใหญ่ของเยอรมัน ที่เพิ่งคว้าเทรเบิ้ลแชมป์ไปหมาดๆ ในฤดูกาลนี้ ถ้าได้เมสซีไปอีกสักคน จะโหดขนาดไหน

Welcome to Bayern Lionel Messi pic.twitter.com/xFZHScqRwd — Neith (@Neith33) August 25, 2020

ลิเวอร์พูล

ทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุด จะอยากได้เมสซีไปเสริมกับสามประสานสุดแกร่งในแดนหน้าของพวกเขาอีกไหม

Lionel Messi to Liverpool. You heard it here first... pic.twitter.com/td1QWdD5vF — Chudders (@PopsleyBigguns) August 25, 2020

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

เมื่อหงส์แดงอยากได้ มีหรือที่ปีศาจแดงจะยอม แต่ต้องภายใน 48 ชั่วโมงนะ :P

Great stream!



Fall Guys domination. ✅

Madden 21 domination. 💔

Messi to United. ✅



See ya tomorrow. <33 pic.twitter.com/Ty4Qv1StOo — Castro1021 (@Castro1021) August 25, 2020

เชลซี

หรือจะเป็นเชลซี ถ้าเมสซีไปร่วมงานกับแฟรงค์ แลมพาร์ด จะออกมารูปแบบไหน?

If Messi joins Chelsea, the front 4 would be:



Pulisic Werner Ziyech



Havertz pic.twitter.com/iBAWru1Zpx — 𝘈𝘶𝘣𝘢 𝘸𝘩𝘰? ❄️ (@IceWerner) August 25, 2020

อาร์เซนอล

ทำเป็นเล่นไป อาร์เซนอลก็เป็นหนึ่งในสโมสรที่มีข่าวกับเมสซีอยู่ในตอนนี้เหมือนกัน

Lionel Messi 2019/20 | Best skills goals, assists, highlights | Welcome to Arsenal 🔴⚪️ pic.twitter.com/rPjmDMV68Z — Austyn Scambiatterra (@austynscambz) August 26, 2020

ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์

หรือเมสซีจะไปร่วมงานกับ โชเซ มูรินโญ? แค่คิดก็สนุกแล้ว

Mashallah brother Messi, come to Tottenham pic.twitter.com/mBhW8OOTgP — Zakey Beans (@the_beanman16) August 25, 2020

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

แฟนปราสาทสายฟ้าก็อยากเห็นเมสซีมาเล่นในไทยลีกเหมือนกัน

แอลเอ กาแล็กซี่

หรือจะไปอเมริกา แฟนๆ แอลเอ กาแล็กซี่ ยินดีต้อนรับ

Announce Messi to LA Galaxy pic.twitter.com/pCtud3zXPM — Luke Bourgeois (@Drummer_Boy_LB) August 25, 2020

แอลเอ เลเกอร์ส

ไหนๆ ก็ไปอเมริกาแล้ว เปลี่ยนไปเล่นบาสเก็ตบอลเสียเลยเป็นไง

DONE DEAL #Messi signed a 5 year deal with the lakers. From a reliable source within the club messi always wanted to make this switch to basketball since it fitted his height more than football. He left club directly after shagging bartomeu’s bird. We wish messi the best of luck pic.twitter.com/QKPbDK8C2D — Mula Baudet (@mulabaudet) August 26, 2020

ชิคาโก้ บูลส์

หรือจะไป ชิคาโก้ บูลส์ สืบสานตำนานต่อจากไมเคิล จอร์แดน กันไปเลย

why can’t Messi play basketball? 🏀 🐐 pic.twitter.com/1dJuIAqFoQ — Leo Messi (@parshurampdl1) August 26, 2020

ไทยลีก

ไทยลีกเองก็อยากได้เมสซีมาเล่นเหมือนกัน

อ่านบทความต่อด้านล่าง

Flash

ทีมดังของเกม ROV ยังอยากได้เมสซีไปอยู่ด้วย

บาร์เซโลนา

ภาพสุดท้ายนี้ไม่ได้ตัดต่อ และแฟนๆ บาร์ซา ก็คงอยากให้เป็นเรื่องจริง แต่ถึงนาทีนี้คงต้องลุ้นกันหนักเป็นพิเศษ