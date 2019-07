ใครอยากย้าย? อิโวบี้โวยสื่อบิดคำพูดชิ่งปืนหากคว้าซาฮา

อเล็กซ์ อิโวบี้ แนวรุกของ อาร์เซนอล ใช้ทวิตเตอร์แก้ข่าวที่ว่าเขาจะขอย้ายออกจากทีมหากต้นสังกัดทุ่มเงินคว้า วิลฟรีด ซาฮา มาร่วมทีม

ก่อนหน้านี้สื่ออังกฤษลงข่าวว่า อิโวบี้ พร้อมพิจารณาย้ายออกจากทีม หากไอ้ปืนใหญ่ทุ่มเงิน 80 ล้านปอนด์คว้าตัวแนวรุกตัวเก่งของคริสตัล พาเลซ มาร่วมทีม

โดยล่าสุดเจ้าตัว ออกมาปฏิเสธข่าวลือดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อย พร้อมเฉ่งสื่อที่บิดเบือนคำพูดของเขา โดยเขายืนยันว่าจะสู้กับต้นสังกัดต่อไปในฤดูกาลหน้า

"ข่าวปลอมและหลอกคลิกเบต! ผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมสำนักข่าวบางสำนักถึงสนุกกับการบิดเบือนคำพูดคนอื่น ผมหวังว่าเราจะคว้านักเตะระดับโลกมาร่วมทีม และสู้ไปด้วยกันในฐานะทีม ผมกำลังตั้งตารอฤดูกาลใหม่ ขอให้มีความสุขกับวันอาทิตย์นะ" อิโวบี้ ทวิต

Fake News & Click Bait! I Don’t know Why Some Newspapers Enjoy Twisting Words 🤷🏽‍♂️🙄. I Hope We Sign World Class Players @Arsenal And Progress As A Team 🙏🏽. I’m Looking Forward To The New Season. Happy Sunday 😊. pic.twitter.com/xcadu8t2kC