ใครก็อยากลอง! 'ริโอ'เชื่อแม้แต่ อาร์เตต้า ก็สนใจคุม แมนฯยูฯ

ริโอ เฟอร์ดินานด์ อดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษ เชื่อว่าแม้แต่ มิเกล อาร์เตต้า ก็ต้องมีหวั่นไหวหากมีการทาบทามจาก แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
ปีศาจแดง ตัดสินใจแยกทางกับ รูเบน อโมริม หลังคุมทีมได้เพียง 14 เดือน โดยกุนซือโปรตุเกสวิจารณ์โครงสร้างการบริหารของสโมสร ภายหลังเกมพรีเมียร์ลีกที่เสมอ ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-1 และดัน ดาร์เรน เฟล็ทเชอร์ ขึ้นมากุมบังเหียนชั่วคราว
โดย เฟอร์ดินานด์เชื่อว่า กุนซือทีมพรีเมียร์ลีกทุกคนสนใจลองคุม แมนฯยูไนเต็ด ดูสักครั้ง มีเพียง เป๊ป กวาร์ดิโอลา คนเดียวเท่านั้น ที่คงจะไม่คิดรับงานที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด
“อูไน เอเมรี คือคนที่พร้อมกระโดดรับโอกาสแบบไม่ลังเล” เฟอร์ดินานด์กล่าวผ่านช่อง YouTube Rio Ferdinand Presents
“ส่วนเป๊ปคือคนเดียวที่ผมคิดว่าจะบอกว่าพอใจในที่ที่เขาอยู่ และไม่ต้องการงานนี้”
“เขาจะไม่พูดหรอก เขาจะไม่พูดออกมาดังๆแต่เชื่อผมเถอะ อาร์เตตา จะนั่งคิดและพิจารณามันแน่นอน”
สำหรับ อโมริม คุมแมนฯ ยูไนเต็ด รวมทุกรายการ 63 นัด ชนะ 24 เสมอ 18 แพ้ 21 และเคยพาทีมเข้าชิงยูโรปา ลีก เมื่อฤดูกาลก่อน