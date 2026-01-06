FBL-ENG-PR-BOURNEMOUTH-ARSENALAFP
สันติภพ เหลืองอ่อน

ใครก็อยากลอง! 'ริโอ'เชื่อแม้แต่ อาร์เตต้า ก็สนใจคุม แมนฯยูฯ

ริโอ เฟอร์ดินานด์ อดีตกองหลังทีมชาติอังกฤษ เชื่อว่าแม้แต่ มิเกล อาร์เตต้า ก็ต้องมีหวั่นไหวหากมีการทาบทามจาก แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

ปีศาจแดง ตัดสินใจแยกทางกับ รูเบน อโมริม หลังคุมทีมได้เพียง 14 เดือน โดยกุนซือโปรตุเกสวิจารณ์โครงสร้างการบริหารของสโมสร ภายหลังเกมพรีเมียร์ลีกที่เสมอ ลีดส์ ยูไนเต็ด 1-1 และดัน ดาร์เรน เฟล็ทเชอร์ ขึ้นมากุมบังเหียนชั่วคราว

โดย เฟอร์ดินานด์เชื่อว่า กุนซือทีมพรีเมียร์ลีกทุกคนสนใจลองคุม แมนฯยูไนเต็ด ดูสักครั้ง มีเพียง เป๊ป กวาร์ดิโอลา คนเดียวเท่านั้น ที่คงจะไม่คิดรับงานที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด

อูไน เอเมรี คือคนที่พร้อมกระโดดรับโอกาสแบบไม่ลังเล” เฟอร์ดินานด์กล่าวผ่านช่อง YouTube Rio Ferdinand Presents

ส่วนเป๊ปคือคนเดียวที่ผมคิดว่าจะบอกว่าพอใจในที่ที่เขาอยู่ และไม่ต้องการงานนี้”

Premier League
Burnley crest
Burnley
BUR
Manchester United crest
Manchester United
MUN

“เขาจะไม่พูดหรอก เขาจะไม่พูดออกมาดังๆแต่เชื่อผมเถอะ อาร์เตตา จะนั่งคิดและพิจารณามันแน่นอน”

สำหรับ อโมริม คุมแมนฯ ยูไนเต็ด รวมทุกรายการ 63 นัด ชนะ 24 เสมอ 18 แพ้ 21 และเคยพาทีมเข้าชิงยูโรปา ลีก เมื่อฤดูกาลก่อน 

โฆษณา

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0