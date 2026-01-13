โอกาสยิง 26 ครั้ง! โค้ชซาอุฯ ยอมรับน่าอับอายโดนเวียดนามเขี่ยตกรอบ

ลุยจิ ดิ เบียโจ้ กุนซือทีมชาติซาอุดีอาระเบีย ยอมรับอับอายกับสถิติที่เกิดขึ้นในเกมแพ้ เวียดนาม หลังมีโอกาสยิงมากถึง 26 ครั้ง แต่กลับไม่สามารถทำประตู ก่อนตกรอบฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย 2026 รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี
ซาอุดีอาระเบีย ลงเล่นในฐานะเจ้าภาพ โดยมีสถิติที่เหนือกว่าในเกมนี้ เมื่อเป็นฝ่ายครองบอล 59% และมีค่า xG(โอกาสเป็นประตู) มากถึง 1.55 อีกทั้งยังสร้างโอกาสยิง 26 ครั้ง เข้ากรอบ 7 ครั้ง แต่ เวียดนาม มีโอกาสยิงแค่ 4 ครั้ง เข้ากรอบ 2 ครั้ง แต่กลับสามารถทำประตูได้ และเขี่ย ซาอุฯ ตกรอบต่อหน้าแฟนบอลในบ้านตัวเอง
“เราเล่นในแบบที่เราต้องเล่น เราต้องอดทน พยายามโจมตีไปพร้อมๆ กับการรักษาความเป็นระเบียบ” ดิ เบียโจ้ เริ่มกล่าว
“ในครึ่งแรก เราจัดการได้ดีมาก เมื่อพิจารณาจากโอกาสทำประตูมากมายที่เรามี และในขณะนั้น ผมไม่สามารถขออะไรจากพวกเขาได้มากกว่านี้แล้ว”
“ในครึ่งหลัง เราบุกหนักอีกครั้ง และเรามีโอกาสหลายครั้ง แต่แล้วเราก็ถูกลงโทษแทบจะทันทีจากการยิงเข้ากรอบครั้งแรกของฝ่ายตรงข้าม”
“นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทีม และผมเห็นด้วยว่าสถิตินั้นน่าอับอาย (ยิง 26 ครั้ง เทียบกับ 4 ครั้ง) แต่ฟุตบอลก็เป็นแบบนี้ได้” เฮดโค้ชซาอุฯ กล่าว