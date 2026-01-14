โอกาสที่เกิดขึ้นได้จริง! 6 นักเตะ GLO STAR ออกเดินทางสู่ญี่ปุ่น ร่วมฝึกซ้อมกับสโมสรเจลีก “อวิสป้า ฟุกุโอกะ” นาน 6 เดือน

เมื่อช่วงดึกของวันที่ 14 มกราคม 2569 นักฟุตบอลเยาวชนไทยในโครงการ GLO STAR ซึ่งจัดโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย จำนวน 6 คน ออกเดินทางจากประเทศไทยสู่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมฝึกซ้อมฟุตบอลกับสโมสร อวิสป้า ฟุกุโอกะ ทีมชั้นนำแห่งศึกเจลีก เป็นระยะเวลา 6 เดือน
บรรยากาศก่อนออกเดินทางเต็มไปด้วยรอยยิ้ม และกำลังใจจาก ครอบครัวของนักเตะทั้ง 6 คน ที่มาร่วมส่งลูกหลานสู่ก้าวสำคัญของชีวิต พร้อมด้วย พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ “เดอะตุ๊ก” นาวาอากาศเอก ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน ประธานมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทย ที่เดินทางมาส่งและให้กำลังใจด้วยตนเอง
โครงการ GLO STAR เป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน 8 คน รายการ “GLO Cup 2025” ซึ่งมีเป้าหมายในการเปิดโอกาสให้เยาวชนจากทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพอย่างเท่าเทียม โดยเริ่มต้นจากการคัดเลือกนักฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และอายุไม่เกิน 15 ปี จากเยาวชนกว่า 15,000 คน ใน 7 ภูมิภาคทั่วประเทศ ก่อนจะคัดเลือกให้เหลือรุ่นละ 15 คน รวม 30 คน เข้าสู่แคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 3–16 ตุลาคม 2568 ณ สนาม คลองหลวง เลค อารีนา
จากกระบวนการคัดเลือกที่เข้มข้น ทำให้ได้รายชื่อผู้เล่นที่มีศักยภาพสูงสุด รุ่นละ 3 คน รวม 6 คน เพื่อเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอวิสป้า ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
GLO STAR รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ได้แก่
สรชัย ภารุนัย จากโรงเรียนกันทรารมณ์
กฤษฎา บัวขจร จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
อิรฟาน ดอเลาะ จากโรงเรียนคัมภีร์วิทยา
GLO STAR รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้แก่
ภัทรกร เอี่ยมอำพร จากคลองโคน อะคาเดมี่
กลวัชร ดวงกลาง จากพิชญบัณฑิต
ธีรพล ขำกลํ่า จากกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์
ซึ่งนักเตะเยาวชนทั้ง 6 คน ได้ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อย
พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) เปิดเผยว่า “วันนี้เป็นวันที่ผมรู้สึกภูมิใจมาก เพราะนี่คือผลลัพธ์ของการเปิดโอกาสอย่างจริงจัง จากเวทีการแข่งขันในประเทศ สู่การฝึกฟุตบอลกับสโมสรอาชีพระดับเจลีกของญี่ปุ่นเป็นเวลานานถึง 6 เดือน เด็กทั้ง 6 คนคือหลักฐานที่ชัดเจนว่า โอกาสที่เราพูดถึงใน GLO Cup นั้น สามารถเกิดขึ้นได้จริง”
“การที่ GLO STAR ทั้ง 6 คนมาจากหลายจังหวัดทั่วประเทศ สะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ความสามารถไม่ได้จำกัดอยู่แค่บางพื้นที่ GLO Cup ถูกออกแบบมาเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนจากทุกภูมิภาคได้แสดงศักยภาพอย่างเท่าเทียม และวันนี้เราได้เห็นแล้วว่า เด็กจากทั่วประเทศสามารถก้าวไปสู่การยอมรับในระดับนานาชาติ จากสโมสรชั้นนำอย่างอวิสป้า ฟุกุโอกะ ซึ่งเดินทางมาคัดเลือกนักเตะด้วยตัวเอง”
นอกจากนี้ยังได้ฝากข้อคิดถึงนักเตะเยาวชนทั้ง 6 คนว่า “อยากให้น้องๆ ใช้โอกาสครั้งนี้ให้เต็มที่ เรียนรู้ทั้งในสนามและนอกสนาม ไม่ใช่แค่เรื่องฟุตบอล แต่รวมถึงวินัย ความรับผิดชอบ และการใช้ชีวิตแบบนักกีฬาอาชีพ ประสบการณ์ที่ประเทศญี่ปุ่นจะเป็นรากฐานสำคัญในการเติบโตของพวกเขาในอนาคต”
พร้อมกันนี้ยังฝากถึงเยาวชนไทยทั่วประเทศว่า “อยากให้เยาวชนไทยทุกคนเชื่อว่า ความฝันสามารถเป็นจริงได้ หากมีความตั้งใจและได้รับโอกาสที่เหมาะสม GLO Cup คือเวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กทั่วประเทศ และเราอยากเห็นเยาวชนรุ่นต่อไปลุกขึ้นมาคว้าโอกาสนั้นด้วยตัวเอง”