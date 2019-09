โหมดVoltaมาด้วย! FIFA 20 ปล่อยเดโมให้ทดลองเล่นแล้ว

EA Sports ค่ายผลิตเกมชื่อดังปล่อยตัวอย่างเกม FIFA 20 ออกมาให้แฟน ๆ ได้โหลดมาทดลองเล่นเป็นที่เรียบร้อยแเล้ว

ในตัวเดโมทดลองของภาคล่าสุดนี้ จะเปิดให้แฟนเกมได้โหลดมาทดลองเล่นสองโหมด โดยจะเป็นโหมด Kick-off ปกติ และโหมด Volta Football ที่จะได้ลองเล่นสตรีทฟุตบอลที่ห่างหายไปนาน

โดยตัวเกมเดโม จะเปิดให้เล่นโหมด Kick-off ทั้งหมด 6 ทีมด้วยกัน ได้แก่ เชลซี, ลิเวอร์พูล, เรอัล มาดริด, โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์, ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์, ปารีส แซงต์-แชร์กแมง ซึ่งจะอยู่ในโหมดยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก

ทั้งนี้ FIFA 20 Demo เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วในแพลตฟอร์ม PS4, Xbox One โดยในเวอร์ชั่น PC จะตามมาภายหลัง ก่อนจะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่ 27 กันยายนนี้ทาง PS4, Xbox One, PC และ Nintendo Switch

