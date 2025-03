โหดยันเกม! 'โรนัลโด้'กลายเป็นตัวละครในเกมต่อสู้ FATAL FURY

C. Ronaldo

คริสเตียโน โรนัลโด้ ซูเปอร์สตาร์ลูกหนังชาวโปรตุเกส เปิดตัวเป็นหนึ่งตัวละครของเกม Fatal Fury: City of the Wolves เกมแนวต่อสู้ชื่อดังจากค่าย SNK

โดย แคแรคเตอร์ตัวละคร CR7 ในเกม ถอดแบบมาจากตัวจริงเกือบทุกอย่าง ทั้งการสวมชุดแข่งทีมชาติโปรตุเกสเบอร์ 7 พร้อมปลอกแขนกัปตันทีม รวมถึงท่าดีใจ 'Siu' ที่เป็นเอกลักษณ์ประตูตัวของเขา นอกจากนี้ยังมีท่าไม้ตายเป็นการใช้ลูกบอลโจมตีคู่ต่อสู่อีกด้วย

เกม Fatal Fury: City of the Wolves มีกำหนดวางขายวันที่ 24 เมษายนนี้ โดยจะลงแพลตฟอร์ม PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One และ PC