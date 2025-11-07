โรนัลโด้เปิดใจสองเหตุผลไม่ไปร่วมงานศพโชต้า

คริสเตียโน โรนัลโด้ ให้สัมภาษณ์เปิดใจสาเหตุที่ไม่ไปร่วมงานศพ ดิโอโก โชต้า เพราะเกรงชื่อเสียงจะทำลายความสงบของงาน
ดาวเตะลิเวอร์พูล พร้อมน้องชายประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตที่ประเทศสเปน สร้างความโศกเศร้าให้วงการฟุตบอลเป็นอย่างมาก
ซูเปอร์สตาร์ทีมชาติโปรตุเกส ให้สัมภาษณ์กับ เพียร์ส มอร์แกน พิธีกรฝีปากกล้าในรายการ Piers Morgan Uncensored พูดคุยถึงเรื่องต่าง ๆ ทั้งอนาคต, ฟุตบอลโลก, การเป็นคู่แข่ง ลิโอเนล เมสซี, แมนฯ ยูไนเต็ด สโมสรเก่า และเปิดใจถึงการเสียชีวิตของ โชต้า ที่เขาไม่ได้ไปร่วมพิธีศพ
ซึ่งมันทำให้เขาถูกวิจารณ์อย่างหนัก เพราะเป็นรุ่นพี่ และกัปตันทีมชาติ ซึ่งเจ้าตัวเปิดใจว่าเขาเองตัดสินใจลำบาก แต่เพราะด้วยชื่อเสียงที่ไม่อยากไปดึงความสนใจ และทำลายความสงบของพิธี
ซึ่งมันเคยเกิดขึ้นมาแล้ว จนทำให้เขาไม่สามารถไปเยี่ยมหลุมศพของคุณพ่อของเขาได้อีกเลย
“มีอยู่สองเรื่อง ผู้คนวิพากษ์วิจารณ์ผมหนักมาก แต่ผมไม่สนใจเรื่องนั้นเพราะถ้าคุณรู้ว่าคุณมีสำนึกที่ดี คุณไม่จำเป็นต้องกังวลว่าคนอื่นจะพูดอย่างไร” โรนัลโด้ เปิดใจกับ
“หนึ่งในสิ่งที่ผมไม่ทำอีกเลยหลังคุณพ่อผมเสียคือการไปที่หลุมศพ อย่างที่สอง คุณรู้จักผมและชื่อเสียงของผมดี ไม่ว่าผมจะไปที่ไหนมันจะเหมือนโกลาหลแน่นอน มันจะเป็นเรื่องใหญ่ นั่นทำให้ผมไม่ไปร่วมงานศพของ
“ผู้คนยังสามารถวิจารณ์ผมต่อไปได้ แต่ผมโอเคดีกับการตัดสินใจของผม ผมไม่จำเป็นที่จะต้องไปเพื่อให้คนเห็นผม ผมนึกถึงครอบครัวของเขา(โชต้า)เป็นหลัก ผมไม่อยากให้คนมาจับภาพผมทำสิ่งต่าง ๆ"