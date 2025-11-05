โรนัลโด้รับเจ็บปวดกับผลงานแมนฯ ยูฯ, ชี้อโมริมคนเดียวไม่สามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้

คริสเตียโน โรนัลโด้ ให้สัมภาษณ์พิเศษกับ เพียร์ส มอร์แกน โดยแสดงความเห็นถึง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อดีตต้นสังกัดที่ยังคงต้องการการเปลี่ยนแปลง
แม้จะกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีชนะรวดสามเกม ก่อนมาสะดุดเสมอ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ในเกมล่าสุด แต่ยังทำให้พวกเขาเกาะในอันดับครึ่งตารางบนที่ยังขับเคี่ยวอย่างสุดมัน
ทว่า โรนัลโด้ มองว่าสโมสรยากจะประสบความสำเร็จในอนาคตอันสั้น ด้วยรูปแบบและโครงสร้างที่ไม่เป็นรูปร่าง โดยเขาย้ำอีกครั้งเรื่องการขาดคนที่มีองค์ความรู้ คนที่ชาญฉลาดทำงานเบื้องหลัง แม้ปัจจุบันทีมจะอยู่ภายใต้การบริหารของ เซอร์ จิม แรตคลิฟฟ์ และกลุ่ม Ineos ในปัจจุบัน
“ผมเศร้าเพราะ(แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด)เป็นหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และผมยังคงมีพวกเขาอยู่ในหัวใจด้วยหลายเหตุผล” โรนัลโด้ เผยใน Piers Morgan Uncensored
“คุณต้องมีคนที่มีความรู้, คนที่ชาญฉลาด, สร้างรากฐานไปสู่อนาคต เหมือนอย่าง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เมื่อก่อน นิคกี้ บัตต์, แกรี่ เนวิลล์, รอย คีน, เดวิด เบ็คแฮม
“แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดในตอนนี้ไร้โครงสร้าง ผมหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพราะศักยภาพของสโมสรแห่งนี้มันน่าทึ่งมาก พวกเขายังเป็นหนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษนี้
“ผมเล่นที่นั่นหลายปี ผมคว้าแชมเปี้ยนส์ ลีก, ลูกบอลทองคำ ผมคว้าแชมป์ 12, 13 หรือ 14 ใบที่นั่น แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยังคงอยู่ในหัวใจของผม
“ผมรักสโมสรแห่งนั้น แต่เราต้องพูดความจริง และพวกเขาไม่ได้อยู่ในเส้นทางที่ดีนัก พวกเขาต้องการการเปลี่ยนแปลง มันไม่ใช่แค่เรื่องของโค้ชและนักเตะเท่านั้น ในความเห็นของผม
“(รูเบน อโมริม) กำลังพยายามสุดความสามารถ เขาไม่สามารถสร้างปาฏิหาริย์ มันเป็นไปไม่ได้
“แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดมีนักเตะหลายคนที่เก่ง แต่บางคนไม่รู้ว่าแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดหมายถึงอะไร”