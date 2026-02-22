โรซีเนียร์เซ็งเชลซีปิดเกมไม่ได้, ปัดโทษความผิดส่วนบุคคล

เลียม โรซีเนียร์ กุนซือ เชลซี แสดงความผิดหวังที่ลูกทีมไม่สามารถรักษาผลการแข่งขันในเกมเปิดบ้านเสมอ เบิร์นลีย์ 1-1
สิงห์บลูส์ ได้ประตูนำต้นเกมจาก เจา เปโดร ทว่าจุดเปลี่ยนอยู่ที่ เวสลีย์ โฟฟานา โดนใบเหลืองสองเป็นใบแดงไล่ออกจากสนามในช่วง 20 นาทีสุดท้าย ก่อนจะเสียประตูทดเวลา ทำแต้มหล่นสองเกมติดต่อกัน
“ตั้งแต่ได้ประตูแรก เราขาดความเฉียบขาดตอนที่คุมเกมได้ ผมต้องการความเฉียบคม ต้องการให้ทีมสร้างเกมรุกต่อเนื่องเป็นระลอก” โรซีเนียร์ เผย
“เราเล่นเซฟเกินไปตอนครองบอล เมื่อคุณนำแค่ลูกเดียว อะไรก็เกิดขึ้นได้ แล้วใบแดงก็เกิดขึ้น เราเหลือ 10 คน
“เรารู้ดีว่าจุดแข็งของพวกเขาคือลูกตั้งเตะ เมื่อมี (เจมส์) วอร์ด-พราวส์ อยู่ในสนาม เราพยายามเพิ่มความสูงในทีมให้มากที่สุด เพราะมันเป็นหนทางเดียวที่พวกเขาจะสามารถทำประตูได้ตอนเราเหลือ 10 คน แต่สุดท้ายเราก็ปิดเกมไม่ได้
“ผมคิดว่าความน่าผิดหวังคือเราขึ้นนำและครองเกมได้ กลับไม่ชนะทั้งสองนัด นั่นคือความน่าผิดหวังที่สุด ไม่ใช่การกล่าวโทษใครคนใดคนหนึ่ง”
“สิ่งที่เกิดขึ้นคือ เราโยน 4 คะแนนจากสองเกมเหย้าทิ้งไป ใครก็ตามที่ดูเกมนี้จะรู้ว่ามันไม่ดีพอสำหรับสโมสรระดับนี้”
“มันไม่ดีพอสำหรับผมที่จะออกมาบอกว่าเราเป็นทีมที่ดีกว่า เราต้องเป็นทีมที่ดีกว่าในทุกเกม และเราต้องคว้าชัยชนะให้ได้”
นอกจากนี้ โรซีเนียร์ ยังรับรู้ปัญหาของทีมที่มีนักเตะโดนใบแดงที่ 6 มากสุดเหนือทุกทีมในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้
“เรื่องวินัยนับตั้งแต่ผมเข้ามา ผมพูดได้เลยว่ามันดีมาก ใบแดงของ เวส นับว่าโชคร้าย เกิดจากที่เขาเข้าปะทะ ซึ่งผมคิดว่าก่อนหน้านั้นผู้ตัดสินน่าจะจัดการบางอย่างได้ดีกว่านี้”
“แต่เมื่อคุณโดนใบแดง มันก็มากเกินไปแน่นอน เกินไปแน่นนอ แต่ในช่วงเวลาที่ผมทำงานกับนักเตะกลุ่มนี้ ผมคิดว่าสถิติวินัยของเราดีมากจนถึงตอนนี้”