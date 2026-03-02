โรซีเนียร์รับเชลซีต้องเร่งแก้ปัญหานักเตะโดนใบแดงไม่จำเป็น

เลียม โรซีเนียร์ กุนซือ เชลซี ยอมรับทีมต้องแก้ปัญหาเรื่องใบแดงที่มีอย่างต่อเนื่อง พร้อมแสดงความผิดหวังที่บุกพ่าย อาร์เซนอล 2-1 เมื่อคืนที่ผ่านมา
เกมที่ เอมิเรตส์ สเตเดี้ยม เป็นเจ้าถิ่นได้ประตูขึ้นนำจาก วิลเลียม ซาลิบา ก่อนที่ ปิเอโร อินคาปิเอ้ จะทำเข้าประตูตัวเองก่อนจบครึ่งแรก และเป็นทีมปืนใหญ่ที่ได้ประตูชัยจาก เยอร์เรียน ทิมเบอร์ โขกลูกเตะมุมเข้าไป
เกมของ เชลซี เลวร้ายลงไปอีกเมื่อ เปโดร เนโต้ มาโดนใบเหลืองสองใบติด ๆ กันไล่ออกจากสนาม สุดท้ายทีมไม่สามารถตีเสมอ และเป็นฝ่ายแพ้ไปในเกมนี้
ใบแดงดังกล่าวเป็นใบที่ 7 ของทีมในฤดูกาลนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ โรซีเนียร์ ย้ำว่าต้องเร่งแก้ไข
“มันเป็นเรื่องที่อธิบายยากว่าจะเกิดจากอะไรแน่ชัด พวกเราได้รับค่าจ้างเพื่อพยายามเอาชนะเกมฟุตบอล” โรซีเนียร์ เผย
“ถ้าคุณคิดว่าเราไม่พยายามแก้ไขปัญหานี้ มันก็บ้าแล้ว เรากำลังพยายามแก้ไขมันอยู่ บางครั้งคุณต้องเรียนรู้จากผลที่ตามมาและความเจ็บปวด”
“ผมรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่ตามมาจากการเสียแต้มให้ ลีดส์ และ เบิร์นลีย์ ตอนที่เรานำ 2-0 จะทำให้เราตื่นตัวมากขึ้นเมื่อต้องเจอกับทีมที่เล่นลูกตั้งเตะได้ดีมาก แต่มันไม่เป็นแบบนั้น และนั่นคือสิ่งที่น่าหงุดหงิดที่สุดในวันนี้ เราเดินออกจากสนามโดยไม่มีแต้มเลย
“ผมไม่อยากพูดถึงสิ่งดี ๆ ที่เราทำได้ ซึ่งมีหลายอย่างมาก เมื่อเราไม่ได้อะไรกลับมาเลยจากเกมนี้
“วันนี้มันน่าหงุดหงิดมากจริง ๆ ท้ายที่สุดมันเป็นวันที่แสนขมขื่น เพราะเรามาที่นี่พร้อมแผนการเล่นที่เรามั่นใจว่าสามารถทำได้ แต่เราก็ทำไม่ได้อีกครั้ง เพราะเราขาดวินัยที่ดีพอ และเราเสียถึงสองประตูจากลูกตั้งเตะ”