สันติภพ เหลืองอ่อน

โฟกัสเท่าที่มี! 'อโมริม'เผย แมนฯยูฯ ยังไร้แผนเสริมทัพช่วงตลาดมกราคม

รูเบน อโมริม เฮดโค้ช แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยืนยันว่ายังไม่มีแผนเซ็นสัญญานักเตะใหม่ในตลาดเดือนมกราคมนี้ แม้จะพลาดเป้าหมายสำคัญอย่าง อองตวน เซเมนโย ไปแล้ว

ปีศาจแดง ให้ความสนใจแข้งทีมชาติกานาที่มีค่าฉีกสัญญา 65 ล้านปอนด์ ที่มีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม แต่นักเตะแสดงความต้องการจะย้ายไป แมนฯซิตี้ ซึ่งกุนซือชาวโปรตุเกสยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีการเจรจากับนักเตะรายใดเพิ่มเติม และขอโฟกัสกับการคุมทีมในแต่ละเกมเท่านั้น

ตลาดนักเตะจะไม่เปลี่ยนแปลง เราไม่มีการพูดคุยเพื่อปรับทีมในตอนนี้ มีแนวทางและกระบวนการที่ชัดเจน และเราจะเดินหน้าต่อไป” อโมริมกล่าว

เรายังอยู่ใกล้พืนที่แชมเปียนส์ลีก แต่ก็มีอีก 8 ทีมไล่หลังมา สิ่งสำคัญคือโฟกัสกับเกมถัดไปเท่านั้น

โดยสัปดาห์นี้ แมนฯยูไนเต็ด มีโปรแกรมต้องบุกเยือน ลีดส์ ยูไนเต็ด หลังนัดที่ผ่านมาทำได้แค่เสมอ วูล์ฟแฮมตัน

