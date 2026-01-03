โฟกัสเท่าที่มี! 'อโมริม'เผย แมนฯยูฯ ยังไร้แผนเสริมทัพช่วงตลาดมกราคม

รูเบน อโมริม เฮดโค้ช แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยืนยันว่ายังไม่มีแผนเซ็นสัญญานักเตะใหม่ในตลาดเดือนมกราคมนี้ แม้จะพลาดเป้าหมายสำคัญอย่าง อองตวน เซเมนโย ไปแล้ว
ปีศาจแดง ให้ความสนใจแข้งทีมชาติกานาที่มีค่าฉีกสัญญา 65 ล้านปอนด์ ที่มีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม แต่นักเตะแสดงความต้องการจะย้ายไป แมนฯซิตี้ ซึ่งกุนซือชาวโปรตุเกสยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่มีการเจรจากับนักเตะรายใดเพิ่มเติม และขอโฟกัสกับการคุมทีมในแต่ละเกมเท่านั้น
“ตลาดนักเตะจะไม่เปลี่ยนแปลง เราไม่มีการพูดคุยเพื่อปรับทีมในตอนนี้ มีแนวทางและกระบวนการที่ชัดเจน และเราจะเดินหน้าต่อไป” อโมริมกล่าว
“เรายังอยู่ใกล้พืนที่แชมเปียนส์ลีก แต่ก็มีอีก 8 ทีมไล่หลังมา สิ่งสำคัญคือโฟกัสกับเกมถัดไปเท่านั้น”
โดยสัปดาห์นี้ แมนฯยูไนเต็ด มีโปรแกรมต้องบุกเยือน ลีดส์ ยูไนเต็ด หลังนัดที่ผ่านมาทำได้แค่เสมอ วูล์ฟแฮมตัน