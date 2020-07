โฟกัสNext-Gen! Pes 2021 ออกอัปเดตแทนวางจำหน่ายตัวเกม

Konami บริษัทผู้พัฒนาเกมชื่อดัง แถลงยืนยันว่าตัวเกม eFootball PES 2021 จะมาในรูปแบบแพทช์อัปเดตจากตัวเกมภาคเก่า และจะวางจำหน่ายตัวเกมเต็มในปีหน้า

เช่นเดียวกับวงการแข่งขันกีฬาในความเป็นจริง อุตสาหกรรมการผลิตวิดีโอเกมก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 ระบาดเช่นเดียวกันซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนาเกมในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้งกำลังจะเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านยุคใหม่ของเกมไปสู่ยุค Next-Generation อีกด้วย

ล่าสุด Konami ได้แถลงแล้วว่าพวกเขาจะปล่อยตัวเกมภาคใหม่ของซีรีส์มาในรูปแบบของแพทช์อัปเดตออกมา โดยจะมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงรายละเอียดต่าง ๆ ภายในเกม, การปรับโมเดลนักเตะให้สมจริงยิ่งขึ้น, เรื่องการเคลื่อนไหว, ด้านกายภาพ, ด้านงานภาพและอื่น ๆ อีกมากมาย รวมทั้งพวกเขายืนยันว่าจะทำงานอย่างหนักเพื่ออัปเดตเนื้อหาในโหมด myClub และ Master League อันใหม่ออกมาด้วย

โดยตัวแพทช์อัปเดตจะจำหน่ายในราคาที่ไม่สูงมากนักและมีของแถมอีกจำนวนหนึ่งในแฟนเกม แทนการวางจำหน่ายเกมภาคใหม่ไปเลย เนื่องจากพวกเขาตั้งใจที่จะใช้เวลาในการทุ่มเทให้การพัฒนาเกมภาคใหม่สำหรับเครื่อง Next-Gen ซึ่งมีกำหนดทดสอบช่วงกลางปีหน้า และวางจำหน่ายในภายหลังต่อไป

