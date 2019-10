โพสต์เย้ยเคน! เอฟเอสั่งแบนเอลเลียตต์ 14 วัน

สมาคมฟุตบอลอังกฤษ (เอฟเอ) มีคำสั่งลงโทษ ฮาร์วีย์ เอลเลียตต์ กองกลางดาวรุ่งของลิเวอร์พูล ด้วยการห้ามลงเล่นในฟุตบอลภายในประเทศทุกระดับ 14 วัน จากการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม ไปโพสต์วิดีโอล้อเลียน แฮร์รี เคน กองหน้าท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์

ปีกวัย 16 อัดคลิปใช้ภาษาไม่สุภาพหลังจบเกม ยูฟา แชมเปี้ยนส์ลีก รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งดูเหมือนว่าเขากำลังเยาะเย้ยดาวยิงไก่เดือยทอง แต่ล่าสุดเจ้าตัวยืนยันแล้วว่าเขาแค่อัดคลิปเล่นกับเพื่อน ไม่ได้เจาะจงเย้ยหยันใครอย่างที่หลายคนเข้าใจ

อย่างไรก็ตาม แม้เจ้าตัวจะยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจ แต่ก็ตัดสินใจยอมรับข้อกล่าวหาและน้อมรับบทลงโทษแบน 14 วันของเอฟเอ นอกจากนี้เขายังต้องเข้ารับคอร์สอบรมด้านวินัยแบบตัวต่อตัว และจ่ายค่าปรับจากกรณีนี้จำนวน 350 ปอนด์ด้วย

New Liverpool signing Harvey Elliott mocking Harry Kane after the Champions League Final. He has apologized for the video pic.twitter.com/71nL2FA7hJ