'โปลิศ เทโร' เลื่อนงานแถลงข่าวเปิดตัวสโมสร

มังกรโล่เงินประกาศเลื่อนการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรผ่าน Live Streaming ในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ ออกไปก่อน จากวิกฤตโควิด-19

โปลิศ เทโร เอฟซี สโมสรในศึกโตโยต้า ไทยลีก ยืนยันเลื่อนการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรผ่าน Live Streaming ในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ออกไปก่อน จากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

เดิมที โปลิศ เทโรฯ วางกำหนดการเปิดตัวสโมสรรวมถึงชุดแข่งใหม่เพื่อลุยศึกโตโยต้า ไทยลีก 2021 ผ่านไลฟ์สด ในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ ภายใต้คอนเซ็ปต์ "The Future Always together"

อย่างไรก็ตามสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทย ยังคงรุนแรงขึ้นต่อเนื่อง โดยในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 พบผู้ป่วยติดเชื้อเป็นสถิติใหม่จำนวน 21,379 ราย เสียชีวิต 191 ราย

ด้วยเหตุนี้ทำให้ โปลิศ เทโร เอฟซี จึงประกาศเลื่อนการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรผ่าน Live Streaming ออกไปก่อน ซึ่งหากกำหนดวันจัดการแถลงข่าวได้เเล้ว จะเเจ้งให้ทราบเป็นลำดับต่อไป