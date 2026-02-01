โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ และ เซเรโซ่ โอซาก้า ประกาศความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างสโมสร

ดอร์ทมุนด์, ประเทศเยอรมนี / โอซาก้า, ประเทศญี่ปุ่น – 31 มกราคม 2026 – สโมสรโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (BVB) และสโมสรเซเรโซ่ โอซาก้า มีความยินดีประกาศการลงนามในความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่างสโมสร นับเป็นก้าวสำคัญในการตอกย้ำความมุ่งมั่นร่วมกันในการพัฒนานักเตะเยาวชน และการส่งเสริมความร่วมมือด้านฟุตบอลในระดับนานาชาติ
ความร่วมมือครั้งนี้ต่อยอดจากประวัติความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองสโมสร ซึ่งรวมถึงการแข่งขันนัดกระชับมิตรที่น่าประทับใจ ณ เมืองโอซาก้า ในช่วงฤดูร้อนปี 2024 ที่ซึ่ง ชินจิ คางาวะ อดีตนักเตะของโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ได้กลับมาพบกับสโมสรเก่าและเพื่อนร่วมทีมอีกครั้งในฐานะนักเตะของเซเรโซ่ โอซาก้า นอกจากนี้ ทีมฟุตบอลหญิงของเซเรโซ่ โอซาก้า ยังได้เดินทางไปเก็บตัวช่วงปรีซีซั่นที่เมืองดอร์ทมุนด์ พร้อมลงแข่งขันนัดกระชับมิตรกับทีมฟุตบอลหญิงของโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ กิจกรรมเหล่านี้สะท้อนถึงสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองสโมสร และเป็นรากฐานสำคัญของความร่วมมือระยะยาวในครั้งนี้
ความร่วมมือดังกล่าวจะมุ่งเน้นไปที่การยกระดับและพัฒนาระบบรวมถึงเส้นทางการเติบโตของนักเตะเยาวชนในประเทศญี่ปุ่น โดยในกรอบความร่วมมือนี้ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ จะส่งผู้เชี่ยวชาญประจำเต็มเวลาไปยังเซเรโซ่ โอซาก้า เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านการวิเคราะห์ข้อมูลของสโมสรเป็นหลัก โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ เป็นที่ยอมรับในระดับโลกในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาเยาวชน โดยอะคาเดมีของสโมสรได้สร้างชื่อเสียงในฐานะแพลตฟอร์มชั้นนำในการบ่มเพาะนักเตะดาวรุ่งสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพ
คุณฮิโอกิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเซเรโซ่ โอซาก้า กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า
“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการกับโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ สโมสรที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้านการพัฒนาเยาวชนและความมุ่งมั่นด้านนวัตกรรม ความร่วมมือนี้จะสร้างโอกาสอันล้ำค่าสำหรับนักเตะ โค้ช และทีมงานของเรา และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมกันสร้างอนาคตที่สดใสไปด้วยกัน”
ด้าน เบเนดิกต์ โชลซ์ กรรมการผู้จัดการ BVB เอเชียแปซิฟิก และ BVB ฟุตบอล อะคาเดมี กล่าวว่า
“ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันยอดเยี่ยมในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองสโมสร และมีส่วนช่วยในการพัฒนาวงการฟุตบอลในประเทศญี่ปุ่น เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้แบ่งปันความเชี่ยวชาญ และทำงานร่วมกับเซเรโซ่ โอซาก้า อย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างเส้นทางการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืนสำหรับนักเตะเยาวชน”
ภายใต้ความร่วมมือนี้ จะมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งสองสโมสรในหลากหลายมิติ รวมถึงการแลกเปลี่ยนในวงการฟุตบอลหญิง ทั้งในระดับนักเตะ โค้ช และทีม โดยปัจจุบัน ทีมฟุตบอลหญิงของโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ มีนักเตะชาวญี่ปุ่นอย่าง ซาระ อิโตะ อยู่ในทีม ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสโมสรในการสร้างความเชื่อมโยงในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ นักเตะเยาวชนที่มีศักยภาพจากอะคาเดมีของเซเรโซ่ โอซาก้า จะได้รับโอกาสในการฝึกซ้อมและพัฒนาฝีเท้าที่เมืองดอร์ทมุนด์ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และยกระดับความสามารถของตนเอง
ทั้งสองสโมสรต่างมีความยินดีและตื่นเต้นอย่างยิ่งในการเริ่มต้นความร่วมมือระยะยาวอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ พร้อมแสดงให้เห็นถึงสายสัมพันธ์อันแข็งแกร่งและพันธมิตรระหว่างโบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ และเซเรโซ่ โอซาก้า ซึ่งยืนหยัดบนวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่ออนาคตของวงการฟุตบอล โดย ชินจิ คางาวะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองสโมสร จะมีบทบาทสำคัญในการร่วมเฉลิมฉลองความร่วมมือครั้งประวัติศาสตร์"