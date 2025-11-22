โทษหนักเกินคาด! 'ดิอาซ'โดนแบน 3 นัด อดช่วย บาเยิร์น ดวล อาร์เซนอล

หลุยส์ ดิอาซ แนวรุกตัวเก่งของ บาเยิร์น มิวนิค จะโดนแบนในศึก ยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก ถึง 3 นัด จากใบแดงในเกมชนะ ปารีส แซงต์-แชร์กแมง 2-1 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
เกมดังกล่าวดาวเตะทีมชาติโคลอมเบียซัดคนเดียวสองประตู แต่กลับถูกไล่ออกช่วงท้ายครึ่งแรกจากจังหวะเข้าปะทะรุนแรงใส่ อัคราฟ ฮาคิมี ซึ่งส่งผลให้ฟูลแบ็กชาวโมร็อกโกข้อเท้าซ้ายพลิกหนักและยังไม่สามารถลงสนามได้จนถึงตอนนี้
โดยก่อนหน้านี้ แวงซองต์ กอมปานี กุนซือเสือใต้คาดว่าลูกทีมจะถูกแบนเพียงหนึ่งนัดเท่านั้น แต่ปรากฏว่ามากถึง 3 นัด ซึ่งยูฟ่าระบุเหตุผลโทษแบนว่าเป็นการเล่นที่ “รุนแรงเกินควร” ทำให้ ดิอาซ จะพลาดสามเกมสำคัญ ได้แก่
เยือน อาร์เซนอล (26 พฤศจิกายน)
เปิดบ้านพบ สปอร์ติ้ง (9 ธันวาคม)
เปิดบ้านพบ แซงต์-ชิลลัวส์ (21 มกราคม)
ทั้งนี้ บาเยิร์น มิวนิค ยังคงนำเป็นจ่าฝูงของตารางคะแนนรอบลีกเฟส ด้วยการมี 12 คะแนนจาก 4 นัด เท่ากับ อาร์เซนอล และ อินเตอร์ มิลาน แต่ประตูได้เสียดีกว่า ขณะที่ ดิอาซ ทำผลงานยอดเยี่ยม ยิงไปแล้ว 3 ประตูจาก 4 นัดใน UCL และ 6 ประตูจาก 10 เกมบุนเดสลีกา นับตั้งแต่ย้ายมาจาก ลิเวอร์พูล ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา