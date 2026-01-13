โทรมาได้เลย! 'รูนีย์'เสนอตัวพร้อมเป็นผู้ช่วย คาร์ริค

เวย์น รูนีย์ ตำนานกองหน้า แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยืนยันพร้อมกลับไปร่วมงานกับอดีตต้นสังกัดในบทบาทโค้ชทันที หากได้รับการติดต่อ
ปีศาจแดง อยู่ระหว่างการสรรหากุนซือที่จะเข้ามาคุมทีมเบื้องต้นจนจบฤดูกาล หลังเพิ่งแยกทางกับ รูเบน อโมริม โดยสื่อหลายสำนักรายงานตรงกันว่า ไมเคิล คาร์ริค อดีตกองกลางของทีมคือตัวเต็งที่จะเข้ามารับตำแหน่งนี้ ซึ่ง รูนีย์ ยืนยันว่าเขายินดีเข้ามาช่วยงานเพื่อนเก่าแบบไม่ต้องคิด หากได้รับการติดต่อเข้ามาจริง
“แน่นอน ผมพร้อมอยู่แล้ว มันเป็นการตัดสินใจที่ไม่ต้องคิดนาน แต่ผมไม่ได้ไปขอใครทำงานนะ ถ้ามีการติดต่อมา ผมก็พร้อมช่วย” รูนีย์กล่าว
“การแต่งตั้งผู้จัดการทีมคือสิ่งสำคัญที่สุด และสโมสรควรมีคนที่รู้จัก แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เป็นอย่างดีอยู่ในตำแหน่งสำคัญ”
ทั้งนี้ คาร์ริค เคยคุม แมนฯยูไนเต็ด แบบชั่วคราวมาแล้ว 3 นัดในช่วงที่ โอเล กุนนาร์ โซลชา โดนปลดเมื่อปี 2021 โดยมีสถิติชนะ 2 เสมอ 1