โถน้อง! ซาลาห์แวะดูแฟนตัวน้อยกำเดาไหล

โมฮัมเหม็ด ซาลาห์ แนวรุกคนเก่งของ ลิเวอร์พูล แวะมาดูอาการแฟนบอลรุ่นเยาว์ที่วิ่งตามรถของเขา จนชนเขากับเสาไฟได้รับบาดเจ็บเลือดกำเดาไหล

มีผู้ใช้งาน Twitter ในชื่อ Joe Cooper โพสต์ทวิตแสดงความขอบคุณกองหน้าทีมหงส์แดงที่วนรถกลับมาดูอาการลูกชายของเขาที่ประสบอุบัติเหตุ

หลังจาก ลูอิส เกิดประสบอุบัติเหตุชนเสาไฟขณะวิ่งตามโบกมือรถของ ซาลาห์ จนเลือดกำเดาไหล ซึ่งดาวยิงทีมชาติอียิปต์ได้วนรถกลับมาดูอาการ และได้ร่วมถ่ายรูปกับลูกชายของเขาอีกด้วย

"@MoSalah ขอบคุณที่วนรถกลับมาดูอาการลูกชายของผม หลังจากลูอิสประสบอุบัติเหตุจากการพยายามโบกมือให้คุณ เขารักคุณมาก และความเจ็บปวดที่บาดแผลมันหายไปทันทีเมื่อคุณมากอดเขา เจ้าหนูบอกว่าจมูกของเขาที่เจ็บคราวนี้มันคุ้มมาก คุณเป็นคนที่สุดยอดและเป็นสุภาพบุรุษตัวจริง! #EgyptianKing"

@MoSalah thank you for coming back to check on my boys after Louis KO’d himself trying to get a wave! He loves you so much and the pain went away instantly when you came to give them a hug. A nose reset worth well worth it he said. You are a top man and a true gent! #EgyptianKing pic.twitter.com/wrmHc4vxB9