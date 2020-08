โด้ประกบเมสซีครั้งแรก! PES 2021 เผยหน้าปกเกมอย่างเป็นทางการ

เกม eFootball PES 2021 เปิดตัวหน้าปกเกมในภาคใหม่อย่างเป็นทางการโดยพวกเขาได้ คริสเตียโน โรนัลโด้ มาขึ้นปกร่วมกับ ลิโอเนล เมสซี เป็นครั้งแรก

เกมซีรีส์ฟุตบอลชื่อดังจากค่าย Konami ในปีนี้จะมาในรูปแบบของ Season Update ซึ่งจะเป็นการอัพเดทแพทช์จากตัวเกมภาค 2020 เท่านั้น โดยเป็นการเพิ่มรายละเอียดต่าง ๆ ภายในเกมให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง ซึ่งตัวอัพเดทนี้จะมีราคาที่ถูกลง และเพื่อให้ผู้พัฒนามุ่งหน้าทุ่มเททำเกมภาคใหม่เพื่อลงให้เครื่อง Next-Generation ในอนาคตต่อไป

ล่าสุด eFootball PES 2021 ได้เผยโฉมหน้าปกในภาคนี้ออกมาเป็นทางการเรียบร้อยแล้ว โดยพวกเขาได้ โรนัลโด้ มาขึ้นปกร่วมกับแนวรุกบาร์เซโลนาเป็นครั้งแรก เนื่องจาก ยูเวนตุส ไม่มีสัญญาผูกมัดกับทางเกม FIFA ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ยอดแนวรุกทั้งสองคนอยู่ในหน้าปกเกมเดียวกัน โดยอีกสองรายคือดาวรุ่งฟอร์มฮ็อตอย่าง อัลฟองโซ เดวีส์ แบ็คความเร็วสูงจาก บาเยิร์น มิวนิค และ มาร์คัส แรชฟอร์ด แนวรุกจากแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด

Here it is, the OFFICIAL COVER DESIGN of #eFootballPES2021 SEASON UPDATE!



🔥 MESSI. RONALDO. DAVIES. RASHFORD. 🔥



4️⃣ of the football world’s best & brightest players adorn the cover, available September 15th on PS4, Xbox One & Steam!



