โดนย้อนหลัง! ฟีฟ่าลงดาบมาเลเซียปรับแพ้ 3 นัดรวด ฐานใช้แข้งโอนสัญชาติผิดกฎ

สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA) มีมติลงโทษ สมาคมฟุตบอลมาเลเซีย (FAM) จากกรณีส่งผู้เล่นที่ไม่มีคุณสมบัติเข้าร่วมการแข่งขัน โดยคณะกรรมการบริหารของฟีฟ้าได้ประชุมและมีคำตัดสินเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2025
การสืบสวนของฟีฟ่าเริ่มขึ้นหลังจบเกมเอเชียนคัพ 2027 รอบคัดเลือก ที่มาเลเซียเอาชนะเวียดนาม 4-0 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2025 ซึ่งมีผู้ยื่นร้องเรียนอย่างเป็นทางการต่อกระบวนการขอสัญชาติของผู้เล่นบางรายที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วผิดปกติ ซึ่งผลสอบระบุชัดว่ามีผู้เล่น 7 คน ที่ไม่มีคุณสมบัติเป็นชาวมาเลเซียตามข้อกำหนด และเอกสารที่ส่งโดย FAM มีข้อมูลเท็จอย่างเป็นระบบ
โดยผลสอบของฟีฟ่าระบุว่า มาเลเซีย มีการละเมิดมาตรา 19 ของ FIFA Code of Conduct (ฉบับปี 2025) ในการแข่งขันระดับ Tier 1 International Match จำนวน 3 นัด ได้แก่
1️⃣ มาเลเซีย 1-1 เคปเวิร์ด วันที่ 29 พ.ค. 2025
2️⃣ มาเลเซีย 2-1 สิงคโปร์ วันที่ 4 ก.ย. 2025
3️⃣ มาเลเซีย 1-0 ปาเลสไตน์ วันที่8 ก.ย. 2025
ฟีฟ่า ได้มียทลงโทษออกมาแล้วคือ ปรับผลการแข่งขันทั้ง 3 นัดเป็น แพ้ 0-3 ทั้งหมด และปรับเงินสมาคมฟุตบอลมาเลเซีย 10,000 ฟรังก์สวิส (ประมาณ 51,000 บาท)
ทั้งนี้ FAM เตรียมยื่นหนังสือขอเหตุผลอย่างเป็นทางการจากฟีฟ่า ก่อนพิจารณาขั้นตอนต่อไป