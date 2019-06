โดนดองทั้งซีซัน! มอนโตลิโวแยกทางมิลาน

7 stagioni con questa gloriosa maglia....4 anni con la fascia di Capitano al braccio. Poi...Mi hanno tolto la fascia e non ho fiatato... non ho potuto fare 1 solo minuto in campo e non ho fiatato...non ho avuto la possibilità di salutarvi nel mio stadio e non ho fiatato. Tutto questo fiato risparmiato lo uso per urlare GRAZIE TIFOSI ROSSONERI, grazie da un Capitano e un uomo ferito, ma che continuerà ad andare a testa alta, consapevole di aver fatto sempre ed in ogni ambito il proprio dovere da professionista. Le ferite si cicatrizzano, l’amore per la maglia rimane per sempre...FORZA MILAN

A post shared by Riccardo Montolivo (@montolivo) on Jun 6, 2019 at 6:46am PDT