โดนจวกหนัก! 'เซอร์จิม'ขอโทษหลังพูดว่าสหราชอาณาจักรถูกผู้อพยพรุกราน

เซอร์จิม แรตคลิฟฟ์ เจ้าของร่วมของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกแถลงขอโทษ หลังใช้ถ้อยคำว่า “สหราชอาณาจักรถูกรุกรานโดยผู้อพยพ” จนถูกวิจารณ์อย่างหนักทั้งในแวดวงการเมืองและฟุตบอล
ก่อนหน้านี้ ในการให้สัมภาษณ์กับ Sky News เซอร์จิม โจมตีระบบเศรษฐกิจและนโยบายคนเข้าเมืองของอังกฤษว่า
“คุณไม่สามารถมีเศรษฐกิจที่มีคนรับสวัสดิการ 9 ล้านคน และมีผู้อพยพจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาได้”
“สหราชอาณาจักรกำลังถูกล่าอาณานิคม มันใช้งบประมาณมากเกินไป... ถูกล่าอาณานิคมโดยผู้อพยพ จริงไหมล่ะ?”
ซึ่งคำพูดนี้เองที่ทำให้เขาโดนหลายฝ่ายวิจารณ์อย่างหนัก จนต้องออกมาขอโทษ
“ผมขอโทษที่การเลือกใช้ถ้อยคำของผมทำให้บางคนในสหราชอาณาจักรและยุโรปรู้สึกไม่พอใจและกังวล แต่การหยิบยกประเด็นเรื่องการควบคุมและบริหารจัดการการย้ายถิ่นฐานอย่างเหมาะสม ซึ่งสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นเรื่องสำคัญ”
🔥มีทั้งฝ่ายโจมตีและเห็นด้วย
นายกรัฐมนตรี เคียร์ สตาร์เมอร์ แห่งสหราชอาณาจักร ตอบโต้อย่างรุนแรงว่า “คำพูดเหล่านั้นเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจและผิด”
พร้อมระบุว่าการออกมาขอโทษถือเป็นสิ่งที่ “ถูกต้องอย่างยิ่ง”
โฆษกประจำ Downing Street เสริมว่า
“เป็นเรื่องถูกต้องอย่างยิ่งที่เซอร์ จิม ขอโทษต่อถ้อยคำที่ใช้”
รองนายกรัฐมนตรี เดวิด แลมมี กล่าวว่า
“ผู้คนจำนวนมากมองว่าภาษาลักษณะนี้เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ รัฐบาล ได้ดำเนินการอย่างหนัก เพื่อจัดการปัญหาผู้อพยพผิดกฎหมาย และยังมีอีกมากที่ต้องทำ”
ขณะที่ ไนเจล ฟาราจ ผู้นำพรรคปฏิรูปสหราชอาณาจักรมองว่าสิ่งที่ เซอร์จิม พูดนั้นถูกต้องแล้ว เพียงแต่อาจใช้คำพูดที่รุนแรงเกินไป
“คำพูดนั้นถูกต้อง ถ้าคุณตัดคำว่าล่าอาณานิคมออกไป”
“สิ่งที่จิมกำลังพูดคือ การย้ายถิ่นฐานจำนวนมากสร้างความเสียหายและทำให้เรายากจนลง และผมคิดว่าเขาถูกต้องอย่างยิ่ง”
🔴แมนเชสเตอร์ ไม่เห็นด้วย
แอนดี เบิร์นแฮม นายกเทศมนตรีเกรทเตอร์แมนเชสเตอร์ กล่าวว่า
“คำพูดของเซอร์ จิม ขัดกับทุกสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยืนหยัดมาตลอด”
“นักฟุตบอลจากทั่วโลกที่เดินทางมาเล่นในเกรทเตอร์แมนเชสเตอร์ ได้ยกระดับชีวิตและวัฒนธรรมของภูมิภาคเราอย่างมาก”
ด้านสโมสร แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด แม้จะไม่กล่าวถึงคำพูดของเจ้าของร่วมโดยตรง แต่สโมสรแถลงจุดยืนว่า
“เราภูมิใจในความครอบคลุมของเรา กลุ่มผู้เล่น ทีมงาน และชุมชนแฟนบอลทั่วโลก สะท้อนประวัติศาสตร์และมรดกของแมนเชสเตอร์ เมืองที่ใครก็เรียกว่าบ้านได้”
“แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด สะท้อนความเป็นหนึ่งเดียวและความแข็งแกร่งของทุกชุมชนที่เรามีเกียรติเป็นตัวแทน”
“เราจะยังคงเป็นตัวแทนของผู้คน เมือง และแฟนบอลของเราด้วยความมุ่งมั่นและความภาคภูมิใจ”
ขณะเดียวกัน แหล่งข่าวระบุว่า FA กำลังตรวจสอบว่าคำพูดดังกล่าวเข้าข่ายทำให้วงการฟุตบอลเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือไม่ หากตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการ เซอร์จิม อาจเผชิญบทลงโทษ
ประเด็นดังกล่าวยังคงร้อนแรง และอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของหนึ่งในผู้บริหารทรงอิทธิพลที่สุดในวงการฟุตบอลอังกฤษในระยะยาว