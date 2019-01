โซลชา: ถ้าเราชนะสี่เกมได้ เราก็ชนะอีกสี่เกมได้

โอเล กุนนาร์ โซลชา รักษาการณ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยอมรับว่าไม่ได้โฟกัสเรื่องการทำสถิติชนะรวดสี่นัดนับตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่ง หลังบุกเอาชนะนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ได้ถึงเซนต์ เจมส์ พาร์ค เมื่อคืนวันพุธ

ยูไนเต็ดที่ยิงเป็นไฟพะเนียงมาสามนัดติดทำท่าจะเครื่องฝืดเมื่อถูกสาลิกาดงกดดันใส่ในครึ่งแรกและหาโอกาสเจาะตาข่ายอีกฝั่งจัง ๆ ได้ยาก ก่อนที่ตัวสำรองทีเด็ดอย่างโรเมลู ลูกากู และ อเล็กซิส ซานเชซ จะลงมาเปลี่ยนเกม โดย'บิ๊กรอม' ใช้เวลาเพียง 38 วินาทีส่งบอลเข้าตาข่ายให้ทีมออกนำ 1-0 ก่อนที่อเล็กซิสจะรับบอลจากลูกากูแล้วแทงต่อให้มาร์คัส แรชฟอร์ด ปิดจ๊อบสวยงามด้วยประตู 2-0

สามคะแนนนี้ทำให้โซลชาเป็นผู้จัดการคนที่สองในประวัติศาสตร์สโมสรที่ออกสตาร์ทด้วยการชนะรวดสี่นัดต่อจากเซอร์แมตต์ บัสบี้ ในปี 1946

4 - Ole Gunnar Solskjaer is only the second manager in Manchester United history to win his first four league games in charge of the club, after Matt Busby in 1946. Revival. #NEWMUN pic.twitter.com/Dt9XpCfGms — OptaJoe (@OptaJoe) January 2, 2019