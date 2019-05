โซลชาซัดเปิด-แบ็คแฮมปิด! ผีชุดเทรเบิ้ลแชมป์ถล่มตำนานเสือใต้ 5-0

ฟุตบอลนัดกระชับมิตรเพื่อการกุศลระดมเงินเข้าสู่มูลนิธิ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ฟาวเดชั่น เป็นแมตช์รียูเนี่ยนนัดชิงชนะเลิศยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อฤฤดูกาล 1998/99

ทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดชุดเทรเบิ้ลแชมป์มาในระบบ 4-4-2 นำทัพมาโดย เซอร์ อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน กัปตันทีม ปีเตอร์ ชไมเคิล แผงหลัง แกรี เนวิลล์, ยาป สตัม, รอนนี ยอห์นเซน และ เดนิส เออร์วิน แดนกลาง เดวิด เบ็คแฮม, นิคกี้ บัตต์, เยสเปอร์ บลอมควิสต์ และ พอล สโคลส์ ที่ลงสนามแทนที่ ไรอัน กิ๊กส์ ตามแผงตัวจริงในเกมเมื่อ 20 ปีที่แล้ว โดยคู่กองหน้ายังใช้ แอนดี้ โคล จับคู่กับ ดไวท์ ยอร์ค โดยข้างสนามมี โอเล กุนนาร์ โชลชา กุนซือคนปัจจุบันรับบทตัวสำรองอย่างที่คุ้นเคย

ทัพปีศาจแดงได้สองประตูขึ้นนำในครึ่งแรกจาก โอเล กุนนาร์ โซลชา ที่ลงเป็นตัวสำรองตั้งแต่ต้นเกมและ ดไวท์ ยอร์ค ยิงให้ทีมขึ้นนำทีมรวมตำนานบาเยิร์น 2-0 ไปในครึ่งแรก

ครึ่งหลังเดอะ เร้ด เดวิลส์ มาได้ประตูที่สามจาก นิคกี้ บัตต์ และประตูที่สี่จาก หลุยส์ ซาฮา สุดท้ายก่อนจบเกมเป็น เดวิด แบ็คแฮม ซัดประตูสุดสวยพาทีมปิดฉากเอาชนะทีมรวมตำนานบาเยิร์น มิวนิคไปได้ 5-0

จบเกม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ชุดรำลึกเทรเบิ้ลแชมป์ปี 1999 เอาชนะทีมรวมตำนานบาเยิร์น มิวนิคไปได้ 5-0

