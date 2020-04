โชเซเดลิเวอรี! มูรินโญอาสาส่งผักจากแคมป์สเปอร์สถึงชาวลอนดอน

โชเซ มูรินโญ เฮดโค้ชท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ เริ่มต้นทำงานส่งผักจากในสวนของสนามซ้อมสโมสร เพื่อนำไปยังศูนย์กระจายอาหารก่อนจะแจกจ่ายให้ประชาชนแถบฮาริงเกย์เกือบ 1,500 หลังคาเรือน

ทีมไก่เดือยทองเป็นอีกหนึ่งสโมสรในพรีเมียร์ลีก ที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชน ด้วยการตั้งศูนย์กระจายอาหารซึ่งเกิดจากความร่วมมือขององค์กรไม่แสวงผลกำไรจำนวนหนึ่ง เพื่อแจกจ่ายอาหารให้ประชาชนซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในยุโรป

ในโครงการดังกล่าว กุนซือชาวโปรตุกีสเป็นหนึ่งในอาสาสมัครที่ร่วมทำงานนี้ โดยเขาจะเป็นผู้นำผักปลอดสารพิษจากสวนของสโมสร ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้เพื่อประกอบอาหารให้ทีมชุดใหญ่ ไปส่งยังศูนย์กระจายอาหาร ซึ่งตั้งอยู่ภายในสนามท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ สเตเดียม ก่อนจะแจกจ่ายให้ประชาชนในลอนดอนต่อไป

"ผมยินดีที่ได้ช่วยเหลือด้วยวิธีนี้ และได้เห็นอาหารจากสนามซ้อมของเราถูกส่งต่อไปยังผู้ที่ต้องการมันมากที่สุดในชุมชนของเราในเวลานี้" มูรินโญกล่าว

"ผมขอยกย่องอาสาสมัครซึ่งทำงานที่ศูนย์อาหารทุกๆ วัน ร่วมกับศูนย์กระจายอาหารซึ่งช่วยสร้างความแตกต่างให้ชีวิตของประชาชนได้เป็นอย่างมาก"

Jose has made the first of his weekly deliveries of fresh produce from the Kitchen Garden at our Training Centre to the food distribution hub at our stadium.



This will now be distributed by @HaringeyCouncil to those most in-need within our local community.#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/IU88sG3a06