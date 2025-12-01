โชคดีที่ไม่หัก! 'เมริโน'มั่นใจ ไกเซโด้ ไม่รอดแดงแน่ ตั้งแต่โดนเสียบ

มิเกล เมริโน มิดฟิลด์ อาร์เซนอล มองว่าตัวเองโชคดีมากที่ไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรง จากจังหวะเข้าบอลสุดโหดของ มอยเซส ไกเซโด้ ในเกมลอนดอนดาร์บี้ที่ สแตมฟอร์ด บริดจ์ ซึ่งจบลงด้วยผลเสมอ 1-1 เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา
โดยเกมนี้เจ้าถิ่นต้องเหลือผู้เล่น 10 คนตั้งแต่นาทีที่ 38 เมื่อกองกลางชาวเอกวาดอร์เปิดปุ่มพุ่งสไลด์เข้าใส่ เมริโน แบบรุนแรงที่ข้อเท้า ตอนแรกผู้ตัดสิน แอนโธนี เทย์เลอร์ ให้ใบเหลือง แต่หลังเช็ค VAR ก็เปลี่ยนเป็นใบแดงแบบไม่ลังเล
หลังเกม เมริโน ให้สัมภาษณ์กับ Sky Sports โดยเล่าว่าเขารู้ตั้งแต่แรกว่าเป็นจังหวะนี้จะต้องเป็ยใบแดงแน่นอน และรู้สึกโชคดีมากที่ตัวเองไม่เจ็บหนัก
“ผมรู้สึกข้อเท้าผมบิดไปหมด แต่โชคดีที่ข้อเท้าและร่างกายผมค่อนข้างยืดหยุ่น” เมริโนกล่าว
“ผมรู้เลยว่ามันเป็นจังหวะเข้าสกัดที่แย่มาก และมันต้องเป็นใบแดงแน่นอน”
มิดฟิลด์ทีมชาติสเปนยังเผยด้วยว่าเขายังไม่ได้พูดคุยกับ ไกเซโด้ เลยทั้งตอนเกิดเหตุและหลังจบเกม