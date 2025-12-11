โค้ชใหม่สุภโชค! ซัปโปโร ตั้ง เคนตะ คาวาอิ นั่งกุนซือใหม่ลุ้นเลื่อนชั้น

คอนซาโดเล ซัปโปโร ต้นสังกัดของ สุภโชค สารชาติ ประกาศแต่งตั้ง เคนตะ คาวาอิ เป็นเฮดโค้ชคนใหม่อย่างเป็นทางการเพื่อพาทีมเลื่อนชั้นกลับสู่เจลีก 1
ซัปโปโร ทำผลงานได้ไม่ดีนักในยุคของ ไดกิ อิวามาสะ อดีตตำนาน บีอีซี เทโรศาสน ก่อนจะถูกปลดออกจากตำแหน่งในเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา แต่ ซัปโปโร ยังคงเร่งฟอร์มไม่ขึ้นทำให้หมดสิทธิ์เลื่อนชั้นอย่างน่าเสียดาย ก่อนจะดึง เคนตะ คาวาอิ เข้ามาเป็นกุนซือใหม่ลุยซีซั่นหน้า
"ถึงทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับฮอกไกโด คอนซาโดเล ซัปโปโร ผม เคนตะ คาวาอิ หัวหน้าโค้ชคนใหม่
ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้นำทีม และผมตระหนักดีถึงความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับตำแหน่งนี้ ผมพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้า แม้ว่าจะต้องคลานไปก็ตาม เพื่อให้เราไปถึงจุดหมายปลายทาง”
“ผมยังตระหนักดีว่าภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ผมคือการช่วยให้คอนซาโดเลหยั่งรากลึกในดินแดนและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์และงดงามของฮอกไกโด”
“เราอาจจะพูดจาสวยหรูได้มากเท่าที่เราต้องการ แต่คุณค่าที่แท้จริงของเราอยู่ที่สิ่งที่เราจะแสดงให้คุณเห็นในสนาม”
“ถึงบริษัทพันธมิตร แฟนๆ และผู้สนับสนุนทุกท่าน โปรดให้การสนับสนุนเราด้วย เราจะต่อสู้อย่างกล้าหาญและทำอย่างสุดความสามารถเพื่อตอบสนองความคาดหวังของคุณ และเราจะสร้างทีมที่คุณภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง" กุนซือใหม่ ซัปโปโร กล่าวกับแฟนบอล
สำหรับ เคนตะ คาวาอิ เคยผ่านงานเป็นเฮดโค้ชฟุตบอลระดับเยาวชน และฟุตบอลหญิงของ เอฮิเมะ เอฟซี โดยในปี 2022 - 2024 ทำหน้าที่เฮดโค้ชให้กับ ซางัน โทสุ ก่อนถูก ซัปโปโร ถึงมาคุมทัพ
ขณะที่ สุภโชค สารชาติ แนวรุกทีมชาติไทย ลงเล่นให้ คอนซาโดเล ซัปโปโร ในเจลีก 2 ฤดูกาล 2025/26 31 เกม ยิง 2 ทำ 3 แอสซิสต์